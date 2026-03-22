Mais de 3.700 alunos de escolas públicas participam de maratona de empreendedorismo

O empreendedorismo entrou na rotina de estudantes da rede pública e terminou em uma apresentação para executivos de grandes empresas em São Paulo.

A Maratona de Empreendedorismo Jovem mobilizou mais de 3.700 alunos de 450 escolas públicas ao longo de 2025.

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A iniciativa foi organizada pela Associação Cactus, em parceria com a Secretaria de Educação do Paraná.

A etapa final aconteceu nos dias 10 e 11 de março reunindo os participantes com melhor desempenho ao longo da jornada.

O projeto ganhou escala em um momento em que escolas buscam aproximar alunos de temas ligados a trabalho e geração de renda, levando atividades práticas para dentro da sala de aula.

“Quando levamos o empreendedorismo para a sala de aula, mostramos aos jovens que eles podem criar soluções, gerar renda, impactar suas comunidades e construir caminhos de carreira a partir da educação”, afirma Victor Hill, presidente e fundador da Associação Cactus.

A próxima etapa é a expansão. A organização prevê uma edição nacional em 2026, com estudantes de todos os estados.

Da sala de aula à apresentação final

A maratona foi realizada entre setembro e novembro de 2025. Os estudantes se organizaram em 2.200 grupos, com apoio de 520 professores responsáveis por orientar os projetos.

Durante o programa, os alunos passaram por quatro etapas: identificação de problemas nas comunidades, construção de soluções, validação das ideias e gravação de apresentações em vídeo.

As propostas foram avaliadas por critérios como clareza, viabilidade e impacto direto nas comunidades.

Seleção e imersão em São Paulo

Ao fim da jornada, 30 estudantes e 10 professores foram selecionados para a etapa presencial.

Durante dois dias, os participantes passaram por mentorias com empresários e executivos e revisaram seus projetos antes da apresentação final.

A banca avaliadora reuniu representantes de empresas e instituições como Stone, BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), Fundação Estudar, Fundação Itaú, Fundação Behring, Arco Educação, Spectra Investimentos e Rocketseat.

“Estamos falando de uma geração que quer participar da construção do futuro. Nosso papel é oferecer ferramentas para que esses jovens desenvolvam soluções de forma estruturada”, diz Theo Braga, fundador da SME The New Economy.

Projetos e premiação

Os grupos finalistas apresentaram seus projetos à banca. Três iniciativas foram selecionadas para receber R$ 10 mil cada: Tellon, NuEvo e GuiaTech.

Outros sete grupos receberam 5.000 reais para dar continuidade às soluções desenvolvidas.

Os valores serão usados no desenvolvimento dos projetos apresentados pelos estudantes.

Estrutura e participantes

A maratona envolveu alunos da rede pública estadual do Paraná. Ao longo do processo, professores acompanharam as equipes na construção das propostas.

A etapa final concentrou atividades presenciais, com contato direto entre estudantes e executivos, além de sessões de mentoria.

Origem e expansão

A iniciativa foi criada pela Associação Cactus, organização voltada à educação, com foco em ampliar oportunidades para estudantes por meio de atividades ligadas a matemática, tecnologia e projetos práticos.

A partir da primeira edição, realizada no Paraná, a proposta agora é ampliar o alcance e levar o programa para todo o país a partir de 2026.