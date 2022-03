André Jácomo: nacionalismo ucraniano aumenta com conflito

Por André Jácomo*

No começo da guerra entre Ucrânia e Rússia, uma das cenas mais registradas pelos veículos internacionais que trabalham na cobertura do conflito são ucranianos hasteando ou vestindo bandeiras como forma simbólica de resistência.

O fenômeno do nacionalismo florescido em tempos de conflitos é um dos mais registrados por estudos de comportamento político e opinião pública desde meados do século passado. A ciência política chama esse fenômeno de rally around the flag ou o “efeito da volta da bandeira” causado por eventos importantes, internos ou externos, que abalam e unificam a opinião pública de um país.

Após dez dias do início do conflito em território ucraniano, algumas pesquisas de opinião conduzidas com a população do país mostram claramente como a população ucraniana reagiu com aumento da dose de nacionalismo após a invasão russa.

Uma pesquisa realizada no primeiro dia de março pelo Rating Group Ukraine, um instituto de pesquisas local, com uma amostra de 1.200 entrevistas e representativa da sociedade ucraniana, mostrou que o atual Presidente da República Volodymyr Zelensky atualmente goza de popularidade inédita, com taxa de aprovação de 93%.

Vale destacar que o presidente ucraniano praticamente triplicou sua popularidade desde de dezembro. O mesmo instituto mediu em dezembro e em fevereiro uma taxa de popularidade ascendente de 35% e 55% nos respectivos meses.

O nacionalismo também se revela em outros dados da pesquisa. Há uma grande maioria (80%) dos entrevistados que se diz disposta a defender a integridade do território ucraniano com armas, assim como também cresceu a aprovação da entrada da Ucrânia na União Europeia e na Otan.

Pouco se sabe sobre o destino da Ucrânia após o conflito, mas o nacionalismo local será um ingrediente a mais a qual a comunidade internacional precisará lidar.

Mais sobre a pesquisa realizada pode ser encontrada aqui.

*André Jácomo é diretor do Instituto FSB Pesquisa

Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a Exame. O texto não reflete necessariamente a opinião da Exame.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Rússia: testando os limites do Ocidente

Senadores repercutem discurso de despedida de presidente do TSE nas redes

O que pensam as pessoas sobre o papel do Estado na economia