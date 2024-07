Análise do Alon: as voltas da História e o rei nu

A troca palaciana forçada de Joe Biden por Kamala Harris na chapa situacionista para as eleições presidenciais norte-americanas oferece a oportunidade de comparações na História.

Uma referência possível é 1968, quando, no auge na onda de mobilizações desencadeadas pelo Maio parisiense, pelos protestos contra a Guerra do Vietnã e pelo prestígio das revoluções armadas, o Partido Democrata do liberal (ali isso significa esquerda) Hubert Horatio Humphrey Jr. foi derrotado pelos republicanos de Richard Milhous Nixon.

Para refinar ainda mais os paralelismos, Humphrey era vice do incumbente, Lyndon Johnson, que desistira de concorrer precisamente por causa do desgaste trazido pela guerra no Sudeste Asiático. Dizem que a desistência foi apenas uma manobra e que Johnson imaginava retomar gloriosamente a indicação apresentando-se na hora "h" como a única alternativa ao caos entre os democratas.

Dizem também que ele foi demovido da ideia depois que o Serviço Secreto não lhe garantiu as necessárias condições de segurança para comparecer à conflagrada convenção partidária.

O ambiente agora entre os democratas parece bem mais pacificado, mas a disputa com o campo oposto será algo parecida, até por alguma semelhança reputacional entre Nixon e o atual desafiante republicano. Quem vai levar? O liberalismo cosmopolita de Kamala Harris ou o conservadorismo patriótico de Donald Trump?

Se a comparação mais imediata é com 1968, vale também dar uma olhada no que aconteceu quatro anos depois, quando o conflito vietnamita já caminhava para uma derrota calamitosa dos americanos e apareciam as primeiras sombras de Watergate. Mesmo assim, Nixon conseguiu a reeleição vencendo o democrata ultraliberal George Stanley McGovern em todos os estados, com exceção de Massachusetts e da capital (DC). Um landslide.

Claro que nestes nossos tempos acelerados meio século faz diferença, e os EUA hoje não são uma cópia do país de então. Estamos, como o culto a certa modernidade gosta de ressaltar, "em pleno século 21". De todo jeito, a disputa será uma medida de quanto os Estados Unidos mudaram ou continuam iguais.

Vale observar e verificar se Kamala Harris conseguirá agrupar a aliança social que deu vitórias recentes aos democratas, juntando uma base trabalhadora-sindical tradicionalista e o “wokismo” de elites liberais, financeiras e intelectuais. Ou se o radicalismo pretensamente modernizante empurrará, como em 2016, uma fração decisiva do antigo operariado para favorecer Trump em estados-chave pendulares.

Não à toa a demografia ali ganha terreno sobre a marquetagem. Isso muito se deve ao protagonismo dos resultados eleitorais estaduais naquele país, algo particularíssimo. Mas os grandes movimentos do eleitorado americano não refletem uma realidade apenas local. A Europa que o diga.

*

Ainda sobre a troca de candidatos no Partido Democrata, é relevante que a fragilidade mental de Biden para governar só tenha sido admitida por seu campo político depois de escancarada no primeiro debate.

Um típico caso de “o rei estava nu”, para recorrer ao clássico sobre a roupa nova do monarca. Um exemplo paradigmático de como ter lado (e todo mundo tem um) acaba limitando a capacidade de o jornalismo cumprir sua primeira missão: contar o que realmente acontece.

O Poder360 fez uma matéria interessante sobre isso.

E restará para sempre a dúvida se a agora ex-campanha de Biden não era só uma operação política para eleger Kamala sem ela precisar disputar no voto.

