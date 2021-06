Ambev Tech leva 17 palestras gratuitas ao TDC Connections

Por Bússola

A Ambev Tech, hub de tecnologia da Ambev, vai promover entre os dias 8 e 10 de junho uma trilha de inovação com 17 palestras, no The Developer's Conference (TDC), um dos maiores eventos de tecnologia do Brasil, que conta com quatro edições ao longo do ano. O TDC é 100% online, com possibilidade de inscrições gratuitas e pagas.

O “TDC Connections” é a segunda edição deste ano, e a expectativa é que mais de 20 mil pessoas se inscrevam. A primeira edição (TDC Innovation) ocorreu em março e teve mais de 15 mil inscritos. Ainda em 2021, no segundo semestre, serão realizadas mais duas edições – TDC Transformation e TDC Future.

"Este é um evento feito por e para profissionais de TI, que conecta a comunidade brasileira de tecnologia com o mundo, tratando de linguagens de programação, usabilidade, negócios, design, IA e muito mais. A trilha de inovação da Ambev Tech é uma oportunidade para aqueles que querem conhecer mais sobre como a tecnologia é protagonista no processo de transformação digital e cultural de uma das maiores empresas de bebidas do mundo", afirma Fernanda Milani, People Design Head da Ambev Tech.

A trilha da Ambev Tech será dividida em três dias, com duração de meio período cada. Começa na terça, 8, com "Mundo Dev", palestras que vão abordar as diferentes linguagens, culturas e conceitos do universo desenvolvedor.

Na quarta, 9, em "Design, Pessoas e Diversidade", serão compartilhadas experiências que mostram o foco da empresa nas pessoas e no desenho da usabilidade de software, assim como na atração de talentos e na gestão interna. Na quinta , 10, em "ML, IA, DS e o Futuro Tech", será apresentado como a Ambev Tech vem utilizando Machine Learning, Inteligência Artificial, Dados e outras tecnologias para desenvolver projetos cada vez mais assertivos para o seu ecossistema.

As palestras serão ministradas por 20 profissionais da Ambev Tech – desenvolvedores, arquitetos de software, engenheiros e cientistas de dados, designers, especialistas em programas corporativos e em diversidade e inclusão, entre outros.

Happy hour

Além da trilha de inovação, a Ambev Tech, uma das patrocinadoras do evento, vai realizar em parceria com o TDC um Happy Hour exclusivo. Será na quarta, 9, a partir das 19h, com banda e bate-papo sobre harmonização de cerveja, com a sommelière Marta Rocha, e tecnologia, com o community manager da Ambev, Marcos Medeiros.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube