Amazfit tem sugestão de Natal para quem quer qualidade de vida e estilo

Os smartwatches nunca estiveram tão em alta e, com a chegada do fim do ano, eles são um must para os amantes do esporte e para quem não abre mão de um monitoramento completo 24 horas por dia. Essa é a proposta dos novos smartwatches Amazfit, marca líder global em smartwatches e wearables com foco em saúde e condicionamento físico, que já venceu prêmios de design como o iF Industrial Design Award e o Red Dot Design Award.

Recém-lançados no Brasil, o Amazfit GTR 3, Amazfit GTR 3 Pro e Amazfit GTS 3 têm como foco a gestão de saúde 24 horas por dia, com monitoramento quatro em um, que oferece quatro métricas em 45 segundos (frequência cardíaca, oxigenação no sangue, nível de estresse e taxa de oxigenação), monitoramento de sono e rastreamento avançado do ciclo menstrual.

Controle de voz com Alexa, interface Zepp OS integrada e compatibilidade com Android e iOS e com apps como Strava, Relive, Runkeeper e TrainingPeaks são alguns dos diferenciais.

Confira as características de cada modelo:

A opção premium na nova série de wearables da Amazfit é o Amazfit GTR 3 Pro, que segue o padrão clássico da série, com mostrador redondo e design sofisticado. Ele conta com uma tela Amoled de 1,43 polegada com densidade de 331 ppi e resolução Ultra HD. O painel ainda oferece um aproveitamento de 70,6% em relação ao corpo e o vestível conta com mais de 150 modos esportivos integrados. Segundo a Amazfit, a bateria com capacidade de 450 mAh oferece uma autonomia de até 12 dias de uso com uma única carga e ele ainda possui 2,3 GB de armazenamento interno, que podem ser utilizados para salvar músicas para reprodução.

O Amazfit GTR 3 se diferencia principalmente pela autonomia de 21 dias de uso em uma única carga de bateria com a potência de 450 mAh, o modelo com maior tempo de autonomia da série. Seu mostrador é circular, com uma tela de 1,39 polegada, e assim como o GTR 3 Pro, o Amazfit GTR 3 possui todas as funções básicas como os 150 mostradores de relógio e as métricas de saúde, permitindo uma manutenção e gestão constantes da saúde 24 horas por dia.

O design do Amazfit GTS 3, o diferencia ao prezar pelo charme com painel quadrado de 1,75 polegada e com resolução ultra-HD, tem densidade de 341 ppi.

Os wearables podem ser adquiridos através dos links abaixo:

