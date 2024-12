Aluguel de computadores impulsiona estratégia ESG de uma das maiores empresas tech do Brasil

Com o anúncio da nova edição do seu Relatório de Sustentabilidade, a Positivo Tecnologia deixou claro o foco em dois modelos de negócio: Hardware as a Service (HaaS) e Refurbished Hardware as a Service (RHaaS).

Ambos funcionam como alternativa à compra de equipamentos para clientes B2B, demonstrando o potencial do aluguel para a redução de emissões e contribuição com a economia circular.

O que é o Hardware as a Service?

O HaaS é uma solução de aluguel de produtos como desktops, notebooks, tablets e smartphones, com prestação de suporte técnico e manutenção de equipamentos.

O formato mantém a Companhia como proprietária do equipamento e responsável pela extensão da vida útil e logística reversa.

Em 2023, mais de 50% dos contratos firmados com grandes empresas pela Positivo Tecnologia foram no modelo de HaaS.

"A expectativa é aumentar esse modelo de oferta. É um mercado em franca expansão e uma solução benéfica para os clientes, que podem, ao mesmo tempo, pagar um preço justo e contribuir para a circularidade de produtos”, reforça Leandro Rosa dos Santos, vice-presidente de Inovação, Estratégia e ESG da Positivo.

E o que é Refurbished hardware as a Service?

RHaaS

Assim como o HaaS, o RHaaS também consiste em uma forma de aluguel, mas com equipamentos recondicionados e com garantia, o que aumenta a vida útil e reduz descartes.

"Além de gerar menos lixo eletrônico, a iniciativa fomenta a circularidade e permite a oferta de equipamentos com preços mais acessíveis, especialmente para empresas com menor capacidade financeira", explica Leandro.

Zero Carbon é terceiro projeto promissor

A Positivo também aposta na solução Zero Carbon para os modelos de contrato HaaS e RHaaS. Com ela, os clientes podem compensar as emissões de carbono a partir da compra de créditos e ganhar reconhecimento com o selo "Positivo Amigo do Clima".

O programa mede o consumo e a emissão de CO2 equivalente nos processos de locação de equipamentos durante seis meses. Com o resultado, a Companhia consegue adquirir o equivalente em créditos de carbono, a serem investidos em projetos de redução de desmatamento e conservação da Amazônia, bioma que possui uma das fábricas no Polo Industrial de Manaus.

"Com a oferta de zerar a pegada de carbono, o RHaaS passou a ser uma solução que não apenas assegura a circularidade dos equipamentos, como também possibilita a neutralização das emissões associadas à sua utilização", completa Leandro.

Estratégia ESG: os “planos para um mundo mais positivo”

Liderada pela recém-criada vice-presidência de Estratégia, Inovação e ESG, o novo plano “Mundo +Positivo” elenca os cinco pilares da estratégia de ESG da companhia, com metas para os próximos anos. São eles:

Cultura e Pessoas

Governança Sustentável

Educação para Empoderamento e Inclusão Digital

Economia Circular e Eficiência Energética

Redução de Emissões.

A estratégia foi desenhada por completo no Relatório de Sustentabilidade. Como destaque, em Jornada da Economia Circular, o objetivo é atingir a certificação Zero Waste, conceito que promove o máximo aproveitamento e correto encaminhamento dos resíduos recicláveis e orgânicos, em 60% das operações fabris até 2030, e fomentar a expansão da oferta de soluções de extensão da vida útil de produtos para os clientes até 2030.

“A nossa missão, como uma empresa 100% nacional de tecnologia, é contribuir para que o país seja, cada vez mais, referência global em sustentabilidade, inclusão e governança. Assim, construiremos um planeta mais positivo, sustentável, acolhedor e principalmente mais humano”, conclui Leandro.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube