Positivo registra receita bruta de R$ 4,7 bilhões em 2023 e projeta R$ 4,5 bilhões em 2024

A Positivo Tecnologia registrou receita bruta de R$ 1,9 bilhão no 4º trimestre de 2023, alta de 32% na comparação com o mesmo período do ano anterior. O resultado foi impulsionado pelo início da recuperação na Unidade de Negócios de Consumo, além das fortes vendas em Soluções de Pagamento e de Projetos Especiais. A empresa concluiu 2023 com receita bruta de R$ 4,7 bilhões, redução de 19,4% sobre a forte base histórica do ano de 2022.

Dados do quarto trimestre de 2023 comparados a 2022

No último trimestre de 2023, o EBITDA registrado foi de R$ 261 milhões (alta de 8,1%) e margem EBITDA de 16,1% (-3,0%). A alta margem do ano anterior foi impulsionada pela concentração de entregas relativas a projetos com maior complexidade e alta rentabilidade. No acumulado do ano, o EBITDA alcançou R$ 564 milhões (-16,4%), devido principalmente ao maior volume de receita no ano anterior, enquanto a margem EBITDA foi de 14,4% no ano, alta de 0,9% estimulada pelo início de recuperação das margens em consumo, margens saudáveis nos demais negócios e por Projetos Especiais.

Já o lucro líquido da Companhia foi de R$ 192 milhões (+40,4%) com margem líquida de 11,9% (+1,1%), graças ao maior EBITDA e menores despesas financeiras líquidas. Em 2023, o lucro líquido apresentado é de R$ 251 milhões (R$ 306 milhões em 2022), com margem líquida de 6,4% (+0,2%).

A geração de caixa operacional registrada, de R$ 116 milhões, foi ajudada pelo menor capital de giro, apesar da sazonalidade desfavorável do período. Em 2023, a Positivo Tecnologia gerou R$ 541 milhões de caixa operacional, contra um consumo de caixa de R$ 330 milhões em 2022.

“Iniciamos 2023 com otimismo em relação às perspectivas de todas as linhas de negócios. No entanto, nos deparamos com a crise de alguns varejistas nacionais e com a postergação de vários negócios governamentais. Os juros impactaram também as pequenas empresas, que compraram menos no segundo semestre. Neste contexto desafiador, entregamos um robusto resultado no quarto trimestre e no ano. Tivemos um crescimento sequencial em todos os segmentos de negócio, além do grande volume de urnas entregues no período. E ainda geramos R$ 541 milhões em caixa operacional, contra um consumo de R$ 330 milhões em 2022, o que fortalece nosso balanço”, explica Helio Bruck Rotenberg, presidente da Positivo Tecnologia.

Destaques de 2023

Na Unidade Negócios de Consumo, mesmo com os desafios no setor de varejo, a Positivo Tecnologia reportou crescimento de 8% sobre 2022, impulsionado pelo sucesso da linha de smartphones Infinix e pelos novos tablets Positivo e Vaio. Houve também recuperação em uma fatia de participação de mercado em PCs, causada pelo fortalecimento da presença da Companhia junto a varejistas regionais e crescimento de canais on-line.

Na Unidade de Negócios Corporativos, destacam-se os resultados em Soluções de Pagamento e evolução da receita recorrente de servidores. A Positivo Tecnologia também avançou na estratégia de diversificação de negócios ao garantir importantes contratos de serviços de tecnologia.

A Companhia lançou a Unidade de Transformação Digital, além do programa de canal da Positivo Servers & Solutions. Na Unidade de Instituições Públicas, houve ganho relevante de participação de mercado e atingimento de um patamar histórico de receita.

Em 2023, também foram entregues 176 mil urnas eletrônicas.

Dos R$ 4,7 bilhões de receita bruta divulgados, 52% correspondem às vendas do segmento Commercial, unidade que contempla Negócios Corporativos e Instituições Públicas.

Outros 24% são relacionados a Negócios de Consumo, além de outros 24% relativos a Projetos Especiais, que contemplaram a produção e entrega de Urnas Eletrônicas ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Perspectivas para 2024

O processo de diversificação de negócios deve manter-se em evolução. Reflexo disso é a assinatura do contrato de intenção de compra da Algar TI Consultoria, segmento de serviços gerenciados de TI da Algar Tech. A negociação foi anunciada em 18 de março e está condicionada à aprovação do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). A Algar Tech tem receita bruta de R$ 459 milhões em 30/09/23 (últimos doze meses) e EBITDA de R$ 56 milhões, com margem EBITDA de 13,4%, e conta com mais de 4.400 consultores e técnicos especializados em TI, cloud, IA e cibersegurança.

Segundo a empresa, a aquisição acelera em vários anos a nossa estratégia de diversificação em serviços, tornando-a uma powerhouse de tecnologia e uma das líderes na oferta de soluções tecnológicas integradas fim a fim (Edge, to Core, to Cloud), bem como a parceira ideal na adoção de inteligência artificial por organizações no Brasil e na América Latina. A transação foi anunciada por R$ 190 milhões, mais earn-out de R$ 45 milhões em 12 meses.

Para este ano, a Positivo Tecnologia prevê uma abordagem cautelosa e anuncia projeção de receita bruta entre R$ 4 bilhões e R$ 4,5 bilhões. Esses valores não consideram a aquisição da Algar TI. Estão fundamentados em linhas de negócios com maior previsibilidade e recorrência e podem ser revistos ao logo dos próximos trimestres, conforme a entrega de resultados.

“Os resultados em 2023 mostram capacidade de sustentar nossa escala. Mesmo diante de um contexto desafiador, entregamos margens bastante saudáveis e um balanço mais fortalecido. Em 2024, continuaremos avançando em nosso processo de diversificação e mantendo a confiança na manutenção da escala de operações, assim como a qualidade de nossas soluções”, conclui Rotenberg.

