TikTok supera Twitter e Snapchat em emissão de gases de efeito estufa, diz análise

A pegada de carbono anual do TikTok é provavelmente maior do que a da Grécia, de acordo com uma análise recente sobre o impacto ambiental da plataforma de mídia social. Um usuário médio do TikTok gera gases de efeito estufa equivalentes a dirigir 197,3 km extras em um carro movido a gasolina a cada ano.

Segundo reportagem do The Guardian, estimativas da consultoria Greenly, especializada em contabilidade de carbono, calcularam as emissões do TikTok em 2023 nos Estados Unidos, Reino Unido e França em cerca de 7,6 milhões de toneladas métricas de CO2e. Esse número é superior ao das emissões do Twitter/X e Snapchat para a mesma região.

O TikTok tem 1 bilhão de usuários ao redor do mundo, e as descobertas da Greenly colocam sua pegada de carbono logo acima da do Instagram, apesar de a rede social de fotos e vídeos ter quase o dobro da base de usuários.

A razão por trás do aumento das emissões

A diferença no impacto ambiental está relacionada ao tempo de uso da plataforma. O usuário médio do Instagram passa 30,6 minutos no aplicativo por dia, enquanto o usuário médio do TikTok gasta 45,5 minutos rolando a tela. Isso significa que a quantidade de energia consumida pelo TikTok, devido à maior quantidade de conteúdo e maior tempo de interação, é significativamente mais alta.

Considerando que os EUA, Reino Unido e França representam menos de 15% da base global de usuários do TikTok, estima-se que a pegada de carbono global da plataforma seja de aproximadamente 50 milhões de toneladas métricas de CO2e.

Esse número tende a ser ainda maior, já que não leva em conta emissões menores, como aquelas associadas a espaços de escritório e deslocamento de funcionários, segundo o Guardian.

Para contexto, as emissões anuais de carbono da Grécia em 2023 foram de 51,67 milhões de toneladas métricas de CO2e.

Emissões por minuto de uso: TikTok no topo

O estudo revelou que os usuários do TikTok têm a segunda maior emissão por minuto entre as redes sociais, atrás apenas do YouTube. Em média, um minuto no TikTok queima 2,921 gramas de CO2e, enquanto um minuto no YouTube consome 2,923 gramas. Já o Instagram consome 2,912 gramas por minuto.

Em termos anuais, isso se traduz em uma diferença considerável. O usuário médio do TikTok queima 48,49 kg de CO2e por ano, mais do que o dobro do que um usuário do Instagram, que gera 32,52 kg de CO2e. O YouTube ocupa o segundo lugar, com 40,17 kg de CO2e anuais.

Essa diferença é equivalente a dirigir um carro a gasolina por 197,3 km (TikTok), 165 km (YouTube) e 133,39 km (Instagram), conforme dados da Agência de Proteção Ambiental.

Falta de transparência nas emissões do TikTok

O estudo da Greenly leva em conta as emissões associadas aos data centers, que constituem cerca de 99% da pegada de carbono da plataforma, além das emissões dos dispositivos de carregamento usados pelos consumidores.

No entanto, o TikTok tem sido menos transparente em relação às suas emissões, ao contrário de gigantes da tecnologia como Meta e Google, que divulgam relatórios anuais detalhados ao Carbon Disclosure Project e publicam essas informações em seus sites. Até o momento, o TikTok não disponibilizou dados sobre suas emissões de forma pública.