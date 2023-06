AlmapBBDO amplia ESG com foco em ações ambientais

Na semana do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, a AlmapBBDO expande sua agenda ESG e anuncia a criação do seu Comitê de Sustentabilidade. Após série de mudanças nas práticas internas, entre suas primeiras iniciativas, a agência dá mais um passo na pauta ambiental e para ajudá-la com esse compromisso contratou a Regen Ecossistemas: climatech brasileira focada na diminuição da pegada de carbono por meio do reflorestamento, junto à aceleração no crescimento de florestas verticais e horizontais.

A partir do cálculo relativo a todo o CO2 emitido pela Almap em 2022, combustível, energia elétrica, viagens a negócio, resíduos e efluentes foram contabilizados e convertidos em um número de árvores plantadas. O primeiro plantio acaba de ser realizado pelos colaboradores, em uma área de reflorestamento de Mata Atlântica na Serra do Japi, em Jundiaí (SP), resultando em 1.025 novas mudas, equivalentes a 214,55 toneladas de CO2 consumidas no ano anterior.

A iniciativa contou com um evento com as participações do ator e empresário Bruno Gagliasso, de Zizo Klöppe (Regen Ecossistemas), além de Filipe Bartholomeu e Maysa Oliveira (ambos da AlmapBBDO). O encontro teve ainda talks sobre a importância de se engajar nas causas relacionadas ao meio ambiente de forma mais sólida e expressiva.

CEO e Presidente da AlmapBBDO e uma Liderança de Impacto do Pacto Global da ONU, Filipe Bartholomeu destaca que a iniciativa de reflorestamento vai além da grande importância de compensar a quantidade de carbono que a Almap está emitindo. "Nosso foco é desenvolver metas, ações e parcerias de longo prazo, como a que estamos fazendo com a Regen, para que possamos avançar na urgente pauta de uma agenda de desenvolvimento sustentável, abrangendo todo nosso ecossistema."

Quais as possibilidades?

A tecnologia usada pela climatech Regen possibilita colocar em prática metodologia de "acelerar a floresta" em larga escala e garantir a sobrevivência de 99% das árvores plantadas. Além disso, todas as árvores incluem um QR Code para acompanhamento e por meio dessa tecnologia de transparência é possível publicar os indicadores de sequestro de carbono e mostrar as nascentes regeneradas, que passarão a produzir água limpa para o país, resultando na equação: + H₂O e - CO₂ no planeta

Zizo Klöppel, cofundador da Regen, explica que com a atitude da Almap em compensar sua pegada de carbono através do plantio de árvores, um produtor rural se transforma em produtor de água. O que significa que ele passa a receber dinheiro anualmente por "produzir água” para o município. "Plantar florestas recupera nascentes, que remunera o produtor rural, que gera empregos e assim regenera todo o ecossistema do meio ambiente (ganhos ambientais) e da sociedade (ganhos sociais)."

Segundo Gagliasso, essa é uma solução de ESG que muitos acreditam ser pontual, porém, é preciso pensar a longo prazo. “Todo mundo que planta, também planta para o futuro. Eu quero que os meus filhos e netos sobrevivam. Não é só jogar a semente na terra, tem que cuidar. Estamos gerando vida, gerando água”, afirma.

A parceria com a Regen marca ainda a ampliação das iniciativas da Almap envolvendo suas práticas ESG - que já conta com o comitê de Diversidade & Inclusão – com a estruturação recente de seu Comitê de Sustentabilidade, que vai promover reuniões periódicas, bem como atividades com colaboradores internos e externos para atuar frente a projetos com foco na sustentabilidade.

“O objetivo é aprimorar nossos métodos de governança corporativa reforçando o cuidado permanente da empresa aos princípios ESG para redução de emissões de carbono, eficiência energética, gestão de resíduos e iniciativas de reflorestamento pensando em todo um ecossistema mais amplo que envolvam ainda nossos parceiros.", destaca Maysa Oliveira, uma das líderes à frente do Comitê de Sustentabilidade da agência.

