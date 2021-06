Alliar e NeuralMed levam inteligência artificial ao atendimento hospitalar

Um estudo da Allied Market Research indica que o mercado global de big data para saúde, avaliado em US$ 16,87 bilhões em 2017, pode chegar a US$ 67,82 bilhões até 2025. Esse crescimento mostra o quanto o setor de saúde será impactado por dados e sistemas de inteligência artificial para garantir a eficiência e a qualidade na assistência de todos os pacientes.

Atenta a esse cenário, a Alliar, terceira maior empresa de medicina diagnóstica do Brasil, conta com uma nova solução para auxiliar na triagem e tomada de decisão para instituições de saúde. Em parceria com a NeuralMed, a companhia utiliza inteligência artificial para analisar imagens, textos médicos e múltiplas modalidades de forma simultânea, com objetivo de melhorar a qualidade do atendimento hospitalar.

De acordo com Fábio Mattoso, diretor da healthtech iDr, que faz parte do Grupo Alliar, a iniciativa terá início pela realização de raio-x de tórax, um dos exames mais solicitados em emergências. Segundo ele, a ideia é que a parceria entre as duas empresas cresça e que ambas trabalhem juntas no desenvolvimento de outras soluções, ampliando a tecnologia para mamografia e tomografia.

“Com essa solução, será possível priorizar o atendimento ao paciente mais grave em um ambiente de emergência, como um pronto atendimento. A inteligência artificial interpreta a imagem do raio-x e consegue identificar determinadas patologias. É um facilitador para o médico, que recebe um alerta do sistema em casos mais críticos, ajudando assim na triagem”, diz Mattoso.

Anthony Eigier, CEO da NeuralMed, afirma que os sistemas de inteligência artificial da empresa colocam o paciente no centro da análise, detectando patologias e ajudando os profissionais da área a melhorar a precisão na tomada de decisão, além de minimizar o tempo e os custos na obtenção dos resultados.

“O uso de inovações tecnológicas na saúde é uma realidade. Médicos e outros profissionais assistenciais da área já contam com a tecnologia como uma aliada que pode agilizar o atendimento com maior precisão, usando nossa inteligência artificial.”

Com a parceria, o iDr (Inteligência Diagnóstica Remota) poderá distribuir a solução para seus clientes, ampliando seu portfólio. A vertical tecnológica do Grupo Alliar oferece serviços de saúde de forma remota, como telerradiologia, métodos gráficos e operação de equipamentos de diagnóstico por imagem. Hoje, o iDr já atende mais de 25 hospitais e clínicas em todo o Brasil em 13 estados brasileiros, com expansão recente para o Amazonas.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube