Alicerce leva benefício educacional para 90 mil funcionários do Itaú

O que começou como um modelo de negócios de impacto social, com polos de reforço escolar em regiões periféricas de grandes capitais, se tornou, hoje, uma solução para grandes empresas preocupadas em oferecer benefícios educacionais para os funcionários. O Alicerce Educação acaba de se tornar fornecedor de sua metodologia de ensino para os cerca de 90.000 colaboradores do banco Itaú.

A edtech pensada e implementada pelo empreendedor Paulo Batista vai oferecer 40% de desconto nos produtos educacionais da marca. Segundo o Alicerce, a metodologia ajuda a recuperar 1,2 ano escolar em 60 dias de aula. Tanto empregados quanto filhos dos funcionários podem usufruir da solução. Os descontos em aulas de português, matemática, inglês e habilidades socioemocionais podem ser usufruídos até o final de 2022.

Cerca de 95% dos brasileiros precisam de algum reforço em sua base educacional e 68% têm deficiências profundas e estruturais que limitam seu futuro ou seu presente.

Com esse acordo, o Itaú sai na frente como uma das primeiras empresas a investir no acesso a uma educação de qualidade em parceria com o Alicerce Educação, consolidando seu papel de protagonismo e vanguarda no posicionamento corporativo de impacto social.

A mesma solução contratada pelo Itaú pode ser adquirida por outras empresas do Brasil preocupadas em gerar impacto através da educação no dia a dia de seus funcionários. “Essa vertente de negócios do Alicerce é onde enxergamos o maior potencial de transformação”, afirma Paulo Batista, CEO do Alicerce. “Com nossa solução, as empresas assumem a importância social de desenvolver a aprendizagem das famílias dos colaboradores”, declara o executivo.

