Ageless: como a sociedade ‘iPhônica’ desafia a cultura organizacional

Por Mauro Wainstock*

Vivemos um momento singular na história da humanidade. A acelerada digitalização nos trouxe o conceito da "Sociedade Iphônica", que define como percebemos o mundo, como trabalhamos e, principalmente, como nos relacionamos.

Independentemente da marca do seu celular, a "Sociedade Iphônica" descreve uma fase em que a realidade ocorre, prioritariamente, através das telas. É a vida em "modo retrato", onde registrar o momento, muitas vezes, se sobrepõe à própria vivência do acontecimento.

O impacto na cultura organizacional e nas relações

Neste contexto, como ficam as interações “face a face”, consideradas o alicerce da experiência humana?

No ambiente corporativo, isso se traduz em reuniões que ocorrem em janelinhas, onde os rostos dos participantes viraram molduras padronizadas falantes ou imagens estáticas (quando a câmera está fechada).

Não se trata de uma crítica ao progresso. Pelo contrário, a tecnologia é uma importante aliada da longevidade produtiva e nos permite continuar gerando valor, com muito mais comodidade, aos 50, 60 ou 70 anos.

O ponto de reflexão aqui é a perda da tridimensionalidade nas relações. Quando elas se enquadram apenas pelas interfaces binárias, perdemos a essência que muitas vezes sustenta a confiança.

As três dimensões da perda de profundidade

Sensorial: No convívio físico, nos comunicamos com todos os sentidos. A tridimensionalidade aqui é a capacidade de perceber o ambiente: o aperto de mão (tato), o tom de voz sem a compressão do microfone (audição), a postura corporal completa (visão) e até o compartilhamento do mesmo ar e aroma (olfato).

No ambiente eletrônico, somos reduzidos a duas dimensões: largura e altura em uma tela plana. Perdemos a profundidade.

Contextual: Em uma reunião física, você nota se alguém trocou um olhar de cumplicidade, se houve um suspiro de impaciência ou se a energia da sala mudou após alguma questão debatida.

Na " Sociedade Iphônica ", essa tridimensionalidade é minimizada, você só vê o que o quadro permite. A relação fica transacional (focada na tarefa) e perde o caráter relacional (focado no vínculo).

Energética: A neurociência descreve os “neurônios-espelho” , que funcionam muito melhor quando estamos próximos. A tridimensionalidade é essa troca invisível que flui muito mais naturalmente no contato físico.

Quando a relação no trabalho perde essa dimensão, ela se torna mais fria e propensa a mal-entendidos. Falta o “calor” da presença humana por trás dos visores.

Um olhar através das décadas

Para entender onde estamos, precisamos olhar para trás, não com nostalgia, mas com análise crítica. Nas décadas de 80 e 90, a socialização era analógica por imposição técnica.

Se você queria aprender com um mentor, precisava sentar-se à mesa com ele. A adaptabilidade era exercitada no imprevisto: uma ligação que não caía, vozes que se escutavam e encontros que exigiam leitura corporal para contornar um conflito.

Essas improvisações forjaram em muitos de nós uma “musculatura social” resiliente. Com a explosão dos smartphones, o algoritmo passou a permear nossas interações.

Se algo nos desconforta, “cancelamos” imediatamente. Se uma palestra é longa, aceleramos. A “Sociedade Iphônica” nos deu eficiência, mas nos retirou a paciência para o processo que ocorre “olho no olho”, em tempo real.

Diversidade etária e serendipidade corporativa

É exatamente aqui que a diversidade etária se torna o maior ativo de uma organização sustentável.

Os nativos digitais trazem a agilidade da “Sociedade Iphônica”. Eles navegam por dados, IA e multitarefas com uma naturalidade invejável. Por outro lado, o profissional mais experiente contribui com o repertório.

Ele entende que, embora o código mude, o comportamento humano segue padrões milenares. Para as empresas que buscam incentivar o convívio agregador entre diferentes faixas etárias, ambientes físicos permitem uma troca mais intensa e completa.

O jovem pode ensinar ao mais velho linguagens e tendências e, em contrapartida, tem a oportunidade de aprender sobre política organizacional e a arte de ler as entrelinhas de uma negociação.

O profissional adaptado, independente da idade, é aquele que usa o smartphone para agendar o café presencial. E faz desse encontro o palco para construir relacionamentos confiáveis e duradouros.

As trocas pessoais oferecem o poder da serendipidade. Quantas ideias de negócios surgiram em um comentário casual no corredor ou durante o almoço?

A exposição agregadora, constante e autêntica fortalece a reputação e consolida a lembrança orgânica. Apenas a competência invisível não gera valor. O prestígio exige presença.

O convite ao equilíbrio entre o físico e o digital

Não devemos polarizar entre o universo online e o físico, como se fosse o certo e o errado. Cada empresa possui peculiaridades que precisam ser avaliadas em vários aspectos.

Conheço uma em que o CEO tem 80 anos, todos os colaboradores trabalham exclusivamente no virtual e vem conquistando prêmios atrás de prêmios.

E há várias outras que são lideradas por jovens que estão 100% no presencial. E um terceiro grupo opta pelo "híbrido relacional". E está tudo bem também.

Os impressionantes avanços tecnológicos são conquistas extraordinárias que democratizaram o saber e nos deram o dom da onipresença remota.

O que não podemos permitir é que a facilidade da atuação em rede nos torne preguiçosos para o vínculo real. Use a potência da “Sociedade Iphônica” para ampliar seu alcance, mas nunca abra mão do poder de transformação que um encontro presencial proporciona.

O futuro é de quem consegue ser veloz nas ações e humano nas conexões. Que a sua próxima notificação no celular seja um convite para uma cafeteria.

Afinal, a vida acontece nos intervalos entre um clique e outro. Bora fazer acontecer agora!

*Mauro Wainstock é palestrante e consultor sobre Turnover e Comunicação Intergeracional. Foi eleito o 10º influenciador Mundial em Diversidade e inclusão, nomeado TOP RH influencer América Latina e LinkedIn TOP VOICE (3 selos).