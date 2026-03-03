Ageless: como a sociedade ‘iPhônica’ desafia a cultura organizacional

Conexão humana: o equilíbrio entre a Sociedade Iphônica e o contato real nas empresas (Zhang Peng /Getty Images)
Publicado em 3 de março de 2026 às 10h00.
Por Mauro Wainstock*
Vivemos um momento singular na história da humanidade. A acelerada digitalização nos trouxe o conceito da "Sociedade Iphônica", que define como percebemos o mundo, como trabalhamos e, principalmente, como nos relacionamos.
Independentemente da marca do seu celular, a "Sociedade Iphônica" descreve uma fase em que a realidade ocorre, prioritariamente, através das telas. É a vida em "modo retrato", onde registrar o momento, muitas vezes, se sobrepõe à própria vivência do acontecimento.
Neste contexto, como ficam as interações “face a face”, consideradas o alicerce da experiência humana?
No ambiente corporativo, isso se traduz em reuniões que ocorrem em janelinhas, onde os rostos dos participantes viraram molduras padronizadas falantes ou imagens estáticas (quando a câmera está fechada).
Não se trata de uma crítica ao progresso. Pelo contrário, a tecnologia é uma importante aliada da longevidade produtiva e nos permite continuar gerando valor, com muito mais comodidade, aos 50, 60 ou 70 anos.
O ponto de reflexão aqui é a perda da tridimensionalidade nas relações. Quando elas se enquadram apenas pelas interfaces binárias, perdemos a essência que muitas vezes sustenta a confiança.
Para entender onde estamos, precisamos olhar para trás, não com nostalgia, mas com análise crítica. Nas décadas de 80 e 90, a socialização era analógica por imposição técnica.
Se você queria aprender com um mentor, precisava sentar-se à mesa com ele. A adaptabilidade era exercitada no imprevisto: uma ligação que não caía, vozes que se escutavam e encontros que exigiam leitura corporal para contornar um conflito.
Essas improvisações forjaram em muitos de nós uma “musculatura social” resiliente. Com a explosão dos smartphones, o algoritmo passou a permear nossas interações.
Se algo nos desconforta, “cancelamos” imediatamente. Se uma palestra é longa, aceleramos. A “Sociedade Iphônica” nos deu eficiência, mas nos retirou a paciência para o processo que ocorre “olho no olho”, em tempo real.
É exatamente aqui que a diversidade etária se torna o maior ativo de uma organização sustentável.
Os nativos digitais trazem a agilidade da “Sociedade Iphônica”. Eles navegam por dados, IA e multitarefas com uma naturalidade invejável. Por outro lado, o profissional mais experiente contribui com o repertório.
Ele entende que, embora o código mude, o comportamento humano segue padrões milenares. Para as empresas que buscam incentivar o convívio agregador entre diferentes faixas etárias, ambientes físicos permitem uma troca mais intensa e completa.
O jovem pode ensinar ao mais velho linguagens e tendências e, em contrapartida, tem a oportunidade de aprender sobre política organizacional e a arte de ler as entrelinhas de uma negociação.
O profissional adaptado, independente da idade, é aquele que usa o smartphone para agendar o café presencial. E faz desse encontro o palco para construir relacionamentos confiáveis e duradouros.
As trocas pessoais oferecem o poder da serendipidade. Quantas ideias de negócios surgiram em um comentário casual no corredor ou durante o almoço?
A exposição agregadora, constante e autêntica fortalece a reputação e consolida a lembrança orgânica. Apenas a competência invisível não gera valor. O prestígio exige presença.
Não devemos polarizar entre o universo online e o físico, como se fosse o certo e o errado. Cada empresa possui peculiaridades que precisam ser avaliadas em vários aspectos.
Conheço uma em que o CEO tem 80 anos, todos os colaboradores trabalham exclusivamente no virtual e vem conquistando prêmios atrás de prêmios.
E há várias outras que são lideradas por jovens que estão 100% no presencial. E um terceiro grupo opta pelo "híbrido relacional". E está tudo bem também.
Os impressionantes avanços tecnológicos são conquistas extraordinárias que democratizaram o saber e nos deram o dom da onipresença remota.
O que não podemos permitir é que a facilidade da atuação em rede nos torne preguiçosos para o vínculo real. Use a potência da “Sociedade Iphônica” para ampliar seu alcance, mas nunca abra mão do poder de transformação que um encontro presencial proporciona.
O futuro é de quem consegue ser veloz nas ações e humano nas conexões. Que a sua próxima notificação no celular seja um convite para uma cafeteria.
Afinal, a vida acontece nos intervalos entre um clique e outro. Bora fazer acontecer agora!
*Mauro Wainstock é palestrante e consultor sobre Turnover e Comunicação Intergeracional. Foi eleito o 10º influenciador Mundial em Diversidade e inclusão, nomeado TOP RH influencer América Latina e LinkedIn TOP VOICE (3 selos).