Adtech espanhola tem crescimento de 140% no Brasil em 2021

Com anunciantes e publishers cada vez mais preocupados com a privacidade e a segurança de dados dos usuários e, consequentemente se adaptando para um “mundo sem cookies”, a adtech de origem espanhola Seedtag, empresa de publicidade contextual na Europa e na América Latina, registrou um aumento na receita de 140% em 2021 no Brasil.

Para 2022, a empresa tem uma previsão agressiva de crescimento orgânico de mais de 50% e pretende atingir o valor de US$ 100 milhões de faturamento ainda no primeiro semestre do ano. A adtech também aumentou seu quadro de colaboradores em 50% desde o primeiro trimestre de 2021, operando atualmente com mais de 250 funcionários em seus nove escritórios pelo mundo.

Entre as marcas que aproveitaram as vantagens da Inteligência Artificial Contextual da companhia em território nacional estão empresas como Mitsubishi, Baby Dove, Itaú, Colgate, Chivas, Elo, Nissan, Heinz, Meta, entre outras.

A nível global, a Seedtag, que além do Brasil conta com escritórios na Espanha, França, Itália, Reino Unido, Benelux, Alemanha, México e Colômbia, superou as expectativas estabelecidas para o ano passado e apresentou crescimento de 80% na receita.

Segundo Daniel Freixo, vice-presidente para a América Latina da Seedtag, o universo da publicidade digital está vendo uma mudança nas prioridades à medida que os consumidores se tornam mais conscientes da privacidade de seus dados. As empresas precisam tomar as medidas necessárias para anunciar de maneira mais segura.

“Ao investir na Inteligência Contextual da Seedtag, batizada de Liz, as marcas podem gerar uma sensação de confiança para seus públicos, entregando anúncios relevantes sem precisar de informações privadas”, afirma Freixo.

Aporte e expansão

Apesar do cenário de incertezas em virtude da pandemia, em setembro de 2021, a Seedtag captou US$ 40 milhões de investimento em rodada da Série B liderada pela Oakley Capital. Com os recursos, a adtech vai expandir a atuação para o mercado norte-americano e seguir aperfeiçoando sua tecnologia de Inteligência Artificial Contextual.

O objetivo da empresa é se tornar a parceira global de marcas e agências. Além do aporte recebido, lançou o Seedtag Lab, programa que permite que os profissionais de marketing entendam com precisão seu verdadeiro público, definindo uma estratégia de conteúdo orientada por dados.

“Esses números nos ajudam a demonstrar a importância de investir na Seedtag, o que nos motiva a continuar trabalhando e também para expandirmos para novos mercados em 2022”, declaram Albert Nieto e Jorge Poyatos, Co-CEOs da Seedtag.

