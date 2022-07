Prêmio Inovativos prorroga inscrições até dia 31 de agosto

Por Bússola

O Prêmio Inovativos, que reconhece casos de empresas consolidadas e nativas digitais, prorrogou as inscrições até o dia 31 de agosto. Serão avaliados o impacto e o valor gerado pelos casos submetidos em quatro áreas principais: tecnologia aplicada à digitalização e inovação; cultura organizacional & pessoas; negócio e cliente no centro; propósito (ESG) e impacto gerado aos stakeholders.

O prêmio é promovido pelo Grupo Innovation Xperience (iX), com o apoio oficial do Movimento Inovação Digital (MID), FecomercioSP, Accenture e Fundação Dom Cabral, por meio do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo.

Como vai funcionar

Casos de empresas consolidadas e nativas digitais serão avaliados dentre os segmentos mais relevantes de atuação do mercado. Fornecedores de soluções e tecnologias utilizados nos casos aplicados também serão avaliados e reconhecidos. O estudo e ranqueamento serão totalmente centrados em casos práticos de Inovação Digital no país, que visa o compartilhamento de boas práticas e inspirações para o mercado, além de promover o reconhecimento dos melhores casos realizados no último ano.

A cerimônia de reconhecimento dos casos e das lideranças mais inovadoras será realizada no encerramento da 4ª edição da Innovation Xperience Conference, o mais relevante encontro anual do setor, que ocorre em novembro. Para mais informações, acesse o site do prêmio.

