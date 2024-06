Administrador por formação, Bruno Sérgio sempre teve o empreendedorismo nas veias. Inconformado por natureza, ele queria deixar o seu legado construindo um negócio de fato. Em meados de 2013, Bruno e sua então namorada não conseguiam encontrar emprego.



Foi quando uma oportunidade bateu à porta: trabalhar em um pequeno pet shop para reativar a estação de banho e tosa da empresa, localizada em Pirituba, região metropolitana de São Paulo.

Como a companheira já tinha experiência na área, os dois decidiram agarrar a chance. Nos primeiros meses, todo o dinheiro que entrava era reinvestido no próprio negócio. Em menos de seis meses, a unidade de banho e tosa já faturava mais de R$10 mil por mês.

O que a empresa oferece

Ao longo dos anos, o negócio prosperou e o casal acabou seguindo sem a participação do antigo parceiro, o então veterinário que ofereceu a oportunidade da parceria. Mais tarde foi a vez de comprar a parte da ex-namorada, ficando como o único dono do Espaço Pet Vet.

Com o segmento pet aquecido e novas formas de se ter um animal de estimação em casa, a empresa conta com 12 colaboradores em um prédio de três andares e 350 metros quadrados.

É o quarto endereço do pet shop, que reúne hoje serviços como veterinária, creche, hotel, banho e tosa e transporte pet. Mais recentes no pool de serviços são os cursos profissionalizantes e a fabricação de alimentação 100% natural.

Na capacitação, entram cursos de banhista, tosador, monitor de creche, daycare, adestramento iniciante e intermediário, gestão de pet shop e pet care. Em geral, os cursos possuem duração de 20 dias cada e a empresa forma, em média, 25 alunos.

Para a linha de alimentos, o Espaço Pet Vet apostou em fazer tudo dentro de casa, com uma cozinha industrial. O processo é totalmente manual, semelhante à marmitaria fit para humanos. Os produtos são formulados por um nutrólogo veterinário e vendidos como congelados. Também são comercializados petiscos naturais.

Em breve, a empresa deve unir os dois mundos, oferecendo um curso de fabricação natural para alimentos, com foco em pessoas que querem empreender nesse ramo.

Em 2023, o negócio faturou R$ 1,8 milhão e projeta superar R$ 2 milhões até o fim do ano. Um valor imaginado para o empreendedor lá em 2013, quando faturava cerca de R$50 mil anual.

Qual é a proposta com franquias

Mas, como todo empreendedor, também enfrentou dificuldades. O período mais conturbado foi na pandemia, quando teve problemas financeiros.

Foi nesta época que conheceu o fundo Estímulo e entrou com um pedido de crédito para honrar a folha de pagamento e as contas dos fornecedores. Saiu de lá com R$ 50 mil em apoio financeiro.

A ajuda foi tão valiosa que em 2024, o empreendedor recorreu a um novo empréstimo, no valor de R$75 mil, para usar como capital de giro e aumentar a capacidade operacional.

Parte do recurso também será usado para a estruturação da operação de franquias, uma nova frente de atuação do negócio. O projeto está em andamento e a expectativa é de comercialização de 3 a 4 lojas até o fim deste ano.

Entre as propostas, o Espaço Pet Vet deve trabalhar com um formato modular, em que os franqueados poderão escolher se oferecem todos ou apenas alguns serviços, como banho e tosa.

