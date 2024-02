LGPD: veja explicações para principais dúvidas sobre parâmetros da Lei Geral de Proteção de Dados

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) prevê novas responsabilidades a quem trata de dados e, também, novos direitos aos donos das informações.

Existem guias para orientar as entidades que desejam regularizar suas operações. São eles:

Guia de Anonimização e Pseudonimização para a Proteção de Dados Pessoais

Guia de Legítimo Interesse

Com base nas orientações deles, diversos setores estão revisitando e readaptando detalhes das suas operações, seguindo ações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) – mas ainda restam dúvidas.

Para falar sobre os principais pontos de incerteza ANPD, convidamos o sócio da prática de proteção de dados e cybersecurity do Mattos Filho, um dos principais escritórios de advocacia do país. Paulo Brancher vai dar explicações bem detalhadas sobre o papel dos chamados guias orientativos e oferecer possíveis interpretações e aplicações da LGPD.

*Lembrando que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) criou a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)

Ao tratar de dados pessoais, a empresa deve garantir a existência de uma previsão legal na LGPD capaz de justificar essa divulgação. Uma dessas possibilidades é o legítimo interesse.

Brancher explica: “por meio dessa modalidade, a empresa pode tratar dados sem a obtenção do consentimento dos indivíduos, desde que não represente riscos para os direitos e liberdades dessas pessoas”.

Tratamento de dados de crianças e adolescentes

Desde que sempre prevaleça o melhor interesse do jovem, o tratamento desses dados poderá ser feito como os de maiores de idade.

“No entanto, ainda é necessário que a ANPD se debruce sobre questões práticas sobre o tratamento de tais dados e auxilie na interpretação do conceito de ‘melhor interesse’”, reforça.

Teste de balanceamento

Esta é uma ferramenta para dar maior segurança às empresas sobre a viabilidade do uso do legítimo interesse.

A elaboração do teste demanda avaliações sobre riscos no tratamento da informação e impactos sobre os direitos e liberdades dos indivíduos.

Consulta Pública

Com o objetivo de suprir pontos que ainda estão em aberto, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) abriu Consulta Pública sobre a minuta do Guia de Anonimização, ao mesmo tempo em que lançou o Guia do Legítimo Interesse.

A discussão proposta na Consulta Pública envolve a definição de termos técnicos, bem como de metodologias aplicáveis à pseudonimização e à anonimização.

Anonimização

Os dados deixam de ser associados às pessoas a quem se relacionavam.

Embora todas as etapas anteriores à anonimização devam ocorrer de acordo com a LGPD, os dados anônimos estão fora do escopo da Lei.

O processo elimina riscos de exposição dos indivíduos e dá maior flexibilidade às empresas para o uso dos dados anonimizados.

Pseudonimização

As informações pessoais deixam de identificar diretamente os titulares.

A medida mantém os dados seguros e protegidos de situações que representam ameaças, garantindo o cumprimento da legislação.

Brancher reitera a relevância da participação das empresas na consulta pública:

“É muito importante que o mercado avalie as orientações da ANPD. Isso porque, a Autoridade tenderá a utilizar esses entendimentos para avaliar se as empresas estão implementando processos adequados de anonimização e pseudonimização e se estão cumprindo a LGPD”.

As contribuições podem ser feitas até 28 de fevereiro, exclusivamente por meio da plataforma Participa+Brasil.

