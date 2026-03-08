9 lideranças femininas compartilham dicas para uma carreira de destaque

No Dia Internacional da Mulher, mais do que celebrar conquistas, é essencial destacar o impacto da liderança feminina no mercado de trabalho.

De acordo com informações do relatório Women in Business 2025-Impacting the Missed Generation, realizado pela Grant Thornton, o Brasil fechou 2025 com 36,7% de mulheres em cargos de liderança, superando a média mundial de 34%, e países como Alemanha (30,1%) e Canadá (34,7%), uma evolução em direção à diversidade nas empresas.

Para celebrar a data e inspirar outras mulheres a atingirem mulheres em cargos de liderança, executivas que ocupam posições estratégicas nas empresas Kraft Heinz, Privalia, Colgate-Palmolive, Natura e Brado Logística compartilham dicas, lições aprendidas e os desafios superados ao longo da carreira que auxiliaram seu crescimento pessoal e profissional.

As reflexões destacam que o sucesso corporativo está na integração entre o desenvolvimento individual e a cultura organizacional; e que a pluralidade é o que impulsiona a inovação contínua e gera impactos positivos para as empresas e sociedade.

Fernanda Barrocal, CFO da Kraft Heinz Brasil

Fernanda Barrocal, CFO da Kraft Heinz Brasil — detentora das marcas Heinz, Quero, Hemmer e BR Spices — destaca que a liderança feminina está relacionada a ampliar perspectivas.

“Como CFO e engenheira de formação, vejo diariamente que a diversidade na liderança é, acima de tudo, sinônimo de alta performance. Times diversos tomam decisões mais seguras, completas e criativas. No entanto, liderar como mulher ainda exige uma 'coragem extra' para manter a autenticidade em ambientes historicamente moldados por padrões masculinos. Meu propósito pessoal é ajudar a construir um mercado onde minhas filhas, Maitê e Clara, não precisem discutir 'se' podem ocupar uma cadeira de comando, mas sim como vão transformar os negócios a partir dela.

Minha dica de ouro para quem almeja o C-Level é: seja a maior interessada e responsável pelo seu desenvolvimento. Não terceirize seu plano de carreira; busque mentores, mantenha um networking ativo dentro e fora da companhia e esteja em constante atualização técnica. Além disso, garanta o seu momento de descompressão. Para mim, a disciplina da corrida — estou indo para minha terceira maratona — é o que me dá o equilíbrio e a clareza mental para gerenciar as demandas do dia a dia. Saúde física e mental não são luxos, são pilares de uma liderança sustentável.”

Ana Paula Seixas, Diretora de Legal na Kraft Heinz Brasil

Para a Diretora de Legal da Kraft Heinz Brasil — detentora das marcas Heinz, Quero, Hemmer e BR Spices — Ana Paula Seixas, o aumento no número de lideranças femininas é uma inspiração para as próximas gerações.

“Minha trajetória de 30 anos, desde o estágio até a diretoria, foi construída com resiliência e a coragem de aceitar que o caminho não é linear. O 'teto de vidro' e a dupla jornada ainda são barreiras reais; eu mesma precisei declinar algumas oportunidades para priorizar minha estrutura familiar na época, mas isso não impediu minha ascensão. Acredito que a liderança feminina não é apenas uma questão de justiça social, mas uma estratégia de negócio: organizações diversas são mais inovadoras e preparadas para a complexidade do mercado global.

Para as mulheres que buscam cargos de alta gestão, meu conselho é investir na autoconfiança e na comunicação assertiva — nunca se autossabote. É fundamental construir uma rede de apoio sólida e buscar empresas que possuam uma cultura de inclusão genuína. Saiba que sua carreira está em suas mãos, portanto, busque qualificação técnica, desenvolva inteligência emocional e, acima de tudo, tenha uma visão estratégica do negócio onde atua. Nós podemos estar onde quisermos e tenho certeza que cada mulher que atinge a posição desejada deixa um legado que irá inspirar as próximas gerações.”

Camila Matte, CHRO da Brado Logística

Para Camila Matte, CHRO da Brado Logística, ampliar a liderança feminina exige, antes de tudo, fortalecer a autoconfiança e transformar a cultura corporativa.

“Muitas mulheres são criadas em ambientes que limitam suas próprias percepções sobre onde podem chegar. Ao longo da minha trajetória, fiz um exercício constante de não deixar que a síndrome da impostora vencesse e de me permitir ocupar espaços de decisão”, afirma.

Com mais de 20 anos de experiência em Gestão de Pessoas, ela também buscou aprofundar seus estudos em equidade de gênero e construir redes de apoio.

“Para buscarmos ambientes mais justos e equilibrados, precisamos de homens e mulheres atuando como aliados. Precisamos influenciar líderes a assumirem esse papel e criar ambientes onde o talento não tenha gênero”, destaca.

Para a executiva, esse movimento precisa alcançar todas as áreas da empresa e é um processo em construção. Na Brado, que atua com terminais ferroviários e operações multimodais, é na operação que a presença masculina ainda é mais expressiva, especialmente em funções como condução de máquinas e atuação em pátios.

“A logística ainda carrega um estigma sobre a maior procura de homens por cursos técnicos. Temos feito um movimento estruturado para mudar esse cenário, ampliando o acesso, incentivando candidaturas femininas e criando condições para que mais mulheres ingressem e se desenvolvam não só em cargos de liderança, mas também de operação”.

Adriana Leite, Presidente da Colgate-Palmolive Brasil

Adriana Leite, Presidente da Colgate-Palmolive Brasil, construiu uma carreira sólida liderando times em regiões como América Latina, Estados Unidos, Europa e África. A partir dessa trajetória, a executiva compartilha sua visão sobre as dinâmicas para o crescimento profissional:

“Minha principal dica para as profissionais que almejam o C-level é: sejam intencionais em suas jornadas, construam redes de apoio e busquem ambientes onde valores como inclusão, cuidado e coragem não fiquem apenas no discurso. Quando você integra o seu talento a uma cultura que abraça as diferenças, você não apenas cresce profissionalmente, mas ajuda a pavimentar o caminho para o futuro de todo o mercado. Na Colgate-Palmolive, vivenciamos diariamente como a pluralidade é o verdadeiro motor da inovação. Sabemos que equipes diversas, que refletem a sociedade, criam as melhores soluções e geram um impacto positivo genuíno. E, em um mundo cada vez mais dinâmico, os resultados nunca são conquistados de forma solitária. A verdadeira força está no trabalho em equipe integrado, aliado à agilidade, à flexibilidade para se adaptar às mudanças e à paixão por aquilo que fazemos.”

Mayra Palacios, CMO da Privalia

Mayra construiu uma trajetória marcada pela integração entre estratégia, marca e experiência do cliente, liderando frentes que conectam comunicação, growth, CRM, CX e posicionamento institucional ao core do negócio. A partir dessa jornada, a executiva compartilha seus aprendizados:

“Minha trajetória não foi linear e isso foi fundamental para meu crescimento. Foram escolhas, ajustes de rota e momentos em que precisei confiar mais em mim mesma do que nas circunstâncias. Ao longo da carreira, aprendi que liderança não é sobre ter todas as respostas, mas sobre fazer as perguntas certas, criar contexto e caminhar junto com o time. Crescimento profissional, para mim, sempre esteve conectado à capacidade de aprender rápido e construir com as pessoas”. A executiva ainda acrescenta:

“Se tem algo que aprendi na minha trajetória é que curiosidade e abertura para aprender fazem toda a diferença. Estar atento ao contexto, fazer perguntas, buscar repertório e se colocar em movimento são atitudes que aceleram o crescimento. A vida profissional vai te colocar à prova, e nesses momentos é fundamental confiar no que você construiu, se jogar e sustentar suas escolhas com responsabilidade. Minha principal lição é: confie no seu repertório e pare de esperar validação constante. Desenvolvimento exige coragem para ocupar espaço, consistência nas entregas e disposição para evoluir continuamente, inclusive nos momentos mais desafiadores”, finaliza.

Paula Benevides, Vice-presidente da Natura

Paula afirma que o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal deve se adaptar à jornada de cada profissional e líder, e que o bem-estar das pessoas deve ser uma premissa do negócio.

“Para as mulheres que almejam o C-Level, minha dica é: seja a maior interessada no seu desenvolvimento e seja responsável por ele. Na minha trajetória como mãe de quatro filhos e executiva, aprendi que o segredo não é o equilíbrio perfeito, mas um 'bom balanço': admitir que não vamos dar conta de tudo sozinha e aceitar ajuda. Isso exige uma autoconsciência profunda para não tentar atender apenas às expectativas alheias sobre o que é ser uma 'boa profissional' ou 'boa mãe'.

Vejo, na Natura, que a liderança é um exercício de regeneração diária. Como líderes, devemos potencializar o talento e a marca pessoal de cada um, garantindo que o bem-estar seja tratado como uma premissa estratégica de negócio, e não apenas uma promessa. Minha recomendação para quem deseja crescer é: se pergunte 'o que eu aprendi hoje?'. Faça isso toda semana ou todo dia e perceberá que seu repertório aumenta em todas as dimensões do conhecimento. Fure a bolha dos algoritmos, ouça, respeitosamente, pessoas com perspectivas diferentes mesmo que te incomode. E invista no seu aprendizado e na autoconsciência. Quando você une sua melhor versão a uma cultura que abraça as pluralidades e gera prosperidade para o todo, você não apenas cresce, mas também pavimenta o caminho para as próximas gerações.”

Aline e Lorena Trindade, Rituaali Clínica & Spa

À frente do Rituaali Clínica & Spa, as diretoras Lorena e Aline Trindade consolidaram o bem-estar como um pilar estratégico da alta performance e longevidade.

Com uma visão inovadora sobre gestão, as executivas partilham como o cuidado com o capital biológico sustenta trajetórias de liderança feminina de impacto. Abaixo, detalham a importância de integrar a saúde à estratégia de carreira.

“Construir uma trajetória de destaque exige resiliência e, acima de tudo, a coragem de assumir o protagonismo sobre a própria saúde e carreira. À frente da operação de um centro que promove a mudança de hábitos, aprendi que liderar é um exercício diário de empatia e regeneração. O sucesso corporativo não pode ser dissociado do equilíbrio individual. Para as mulheres que buscam mulheres em cargos de liderança, meu conselho é: invistam na construção de uma rotina que sustente as suas ambições sem comprometer a sua vitalidade. Quando você integra o cuidado de si à sua cultura de trabalho, você deixa um legado de sustentabilidade humana para as próximas gerações.” afirma Aline.

“Acredito que o verdadeiro diferencial competitivo de uma líder no C-level não está apenas na sua competência técnica, mas na sua Inteligência Biológica. Como mulheres, muitas vezes somos condicionadas a sustentar jornadas exaustivas, mas a alta performance só é sustentável quando cuidamos do nosso capital biológico. No Rituaali, defendemos que a saúde física e mental é o alicerce para qualquer tomada de decisão estratégica. Minha dica de ouro para quem deseja uma carreira de destaque é: trate o seu bem-estar como um ativo estratégico de negócio, e não como um luxo. A pausa consciente não é uma interrupção da produtividade, é o que permite que ela seja duradoura e com propósito”, complementa Lorena.

Opice Blum Advogados e SER.A.CEO

Sócia do Opice Blum Advogados, Camilla Jimene é advogada especializada em direito digital e proteção de dados e uma das idealizadoras do coletivo SER.A.CEO, fundado em setembro de 2023 por dez advogadas com o objetivo de ampliar a presença feminina em mulheres em cargos de liderança nos escritórios de advocacia.

Ao atuar como CEO do Opice Blum entre 2022 e 2024, a advogada passou a refletir sobre os desafios estruturais enfrentados por mulheres na alta gestão das bancas, especialmente a ausência de espaços de troca entre pares em um setor tradicionalmente fechado.

O coletivo nasceu, então, como um espaço de troca, negócios e fortalecimento profissional e defende que mulheres tenham acesso real — e não apenas simbólico — às posições de comando nas bancas jurídicas. Para a Camilla o principal conselho é:

“Aproprie-se das suas competências, o que você pensa que é sua fraqueza, na verdade é sua fortaleza”.

Em dois anos, a iniciativa ultrapassou 780 participantes e consolidou uma rede ativa de conexão e desenvolvimento, com encontros periódicos, produção de conteúdo, participação em eventos do setor e parcerias institucionais.

Mais do que números, o SER.A.CEO se posiciona como um ecossistema de apoio e protagonismo feminino, voltado à transformação da governança e da cultura organizacional do mercado jurídico brasileiro.