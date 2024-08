Plano de carreira: como funciona, porque ter um e como fazer

Onde você deseja estar profissionalmente daqui a cinco, dez ou 15 anos? Provavelmente essa não seja a primeira vez que você se depara com essa pergunta e, talvez, sua resposta tenha sido diferente em cada oportunidade de respondê-la.

Tão importante quanto definir seu objetivo é estabelecer como tornar essa aspiração viável e, para isso, um plano de carreira se torna indispensável. Com ele, o caminho que pode ser percorrido pelo colaborador dentro da empresa fica claro para ambos e as expectativas ficam alinhadas.

Quer saber mais sobre esse assunto? Continue a leitura desse texto e descubra quais os modelos de plano de carreira e como você pode construir uma estratégia de crescimento profissional que faça sentido para você a longo prazo.

O que é plano de carreira?

O plano de carreira pode ser considerado como guia de crescimento profissional em uma determinada empresa. Para que seja efetivo, ele precisa adequar as vontades e as qualidades do funcionário com os objetivos e propósitos da companhia.

Cada empresa tem a liberdade de optar pelo plano de carreira que faz mais sentido para o seu negócio, porém existem 7 tipos mais comuns e que vamos explicar a seguir.

Plano de carreira em X

Objetivo é a palavra-chave do plano de carreira em X. Neste modelo, o que importa é alcançar a meta estabelecida, e para isso as atividades que o colaborador realiza não têm tanto peso, mas sim a qualidade de suas entregas.

Plano de carreira em Y

Aqui, o Y representa as duas possibilidades de crescimento que podem surgir conforme o colaborador ganha senioridade: de especialista técnico ou de líder de equipe.

Esta opção de plano de carreira é interessante porque atende tanto aqueles que sonham e têm perfil para liderar um time, quanto os que não têm essa ambição e desejam se especializar em sua área de atuação, tornando-se especialista.

Plano de carreira em W

Assim como a letra W pode sugerir, esse tipo de plano não oferece linearidade ao colaborador. Ele é repleto de desafios e novas atividades com a finalidade de formar um profissional completo e versátil.

Esse modelo é desenvolvido a partir da necessidade das empresas de terem pessoas que compreendam o negócio a fundo, sendo capazes de tomar decisões importantes além de orientar a equipe com um olhar mais técnico.

Com isso, ele pode ocupar simultaneamente os cargos de especialista técnico e especialista em gestão.

Plano de carreira horizontal

Se você prefere um ambiente no qual não há hierarquia, esse é o plano de carreira ideal a seguir. No modelo horizontal, não existe, por exemplo, uma promoção. O colaborador absorve mais responsabilidades e as movimentações (aumento de salário) acontecem com base no desempenho dele.

Plano de carreira em linha

Diferentemente do modelo anterior, ele apresenta um nível hierárquico bem definido e padronizado e, consequentemente, bem menos flexível.

No plano de carreira em linha, geralmente os profissionais encontram bastante dificuldade para trocar de área ou desenvolver novas habilidades. Além disso, esse modelo tem como padrão a promoção automática, geralmente por tempo de serviço.

Plano de carreira paralela

Lembra do modelo em Y? O plano de carreira paralela é bem parecido com ele. A diferença é que, desde o início, o profissional escolhe uma ramificação e nela permanece enquanto estiver na empresa, como os trainees.

Geralmente, negócios que atuam em diversos nichos adotam esse formato devido à necessidade de ter líderes especialistas em um segmento específico.

Plano de carreira em rede

Conforme vimos até aqui, nos outros modelos é possível escolher apenas entre duas opções: técnico ou gestão. Na proposta de plano de carreira em rede o colaborador tem um leque de caminhos para seguir.

Esse cenário pode ser muito apropriado para perfis mais dinâmicos, uma vez que pode estimulá-los a procurar as funções que mais gostam e onde desempenham melhor as suas tarefas.

Plano de carreira pessoal

Tempos atrás, o crescimento profissional de uma pessoa dependia de fatores alheios a ela: estar em uma empresa que tinha um plano de carreira definido ou à mercê da própria sorte.

Hoje em dia, já não é mais assim. É comum que os indivíduos busquem equilíbrio entre seus objetivos profissionais e de vida. Neste cenário, o profissional deixa de ser um agente passivo e passa a ter um papel ativo em sua jornada profissional, sendo capaz de criar um plano de carreira que faça sentido com o seu propósito, valores e desejos.

Se você deseja criar o seu plano de carreira pessoal, pode começar com esses passos:

Entenda seu estado atual;

Defina onde você quer estar daqui uns anos;

Entenda o por quê deseja chegar nesse lugar;

Estipule metas e prazos;

Coloque seu plano de prática.

Quando você organiza seus objetivos, consegue visualizá-los com mais clareza e se sente mais motivado e comprometido para atingi-los.