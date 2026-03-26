7 dicas de como usar anúncios segmentados por localização – ou ‘geotargeting' 

Por Rylson Silva*

A publicidade digital evoluiu significativamente nos últimos anos, e uma das estratégias que mais ganhou relevância nesse cenário é o geotargeting.

Trata-se da segmentação de anúncios com base na localização geográfica do usuário. Essa tecnologia permite impactar pessoas no momento e no lugar certo.

Isso torna as campanhas de publicidade digital mais eficientes e relevantes para o público-alvo.

Quando bem aplicado no planejamento de mídia, o geotargeting pode aumentar o engajamento e melhorar as taxas de conversão. Ele é capaz até de gerar visitas em lojas físicas.

Estudos do setor indicam que campanhas baseadas em localização podem gerar até 40% mais conversões .

Isso supera anúncios não segmentados, além de aumentar consideravelmente as taxas de resposta do público. Confira a seguir 7 dicas práticas para utilizar Geotargeting Ads, anúncios com segmentação baseada em localização geográfica, de forma estratégica.

1 - Defina áreas prioritárias para a campanha

O primeiro passo é identificar regiões com maior potencial de consumo para o produto ou serviço anunciado.

O geotargeting permite segmentar desde países até bairros específicos.

Isso direciona a comunicação a públicos realmente relevantes, reduz a dispersão de verba e aumenta a eficiência do investimento em mídia.

2 - Utilize dados de comportamento e deslocamento

Campanhas de geotargeting se tornam mais eficientes quando consideram hábitos e rotinas da audiência.

Isso inclui locais que o público costuma frequentar ou rotas de deslocamento diário.

Essa análise permite impactar o consumidor em momentos de maior interesse ou proximidade com a decisão de compra.

3 - Integre mídia online com presença física

Uma das aplicações mais poderosas do geotargeting é a capacidade de conectar o ambiente digital ao ponto de venda físico.

Anúncios podem incentivar consumidores que estão próximos a uma loja a visitá-la, aumentando o fluxo no local.

Essa estratégia, conhecida como drive to store, é eficaz para varejo, restaurantes e franquias.

4 - Combine diferentes canais de mídia

O geotargeting tende a gerar melhores resultados quando faz parte de uma estratégia multicanal.

É ideal combinar formatos como display, mobile, áudio, DOOH (Digital Out of Home) e TV conectada.

Essa integração amplia o alcance da campanha e reforça a mensagem da marca em diferentes momentos da jornada.

5 - Personalize a mensagem de acordo com a localização

Criar criativos e mensagens adaptadas à região aumenta significativamente a relevância da comunicação.

Isso pode incluir referências locais, promoções específicas ou eventos regionais.

Quanto mais contextualizada for a mensagem, maiores tendem a ser os níveis de engajamento.

6. Monitore os resultados em tempo real

Uma das vantagens do geotargeting é a possibilidade de acompanhar o desempenho da campanha em tempo real.

Isso permite realizar ajustes rapidamente e otimizar o investimento de forma estratégica.

Reforce a presença em regiões com melhor performance e reduza a exposição onde os resultados são menores.

7. Use retargeting baseado em localização

Além de impactar o usuário no local, o geotargeting permite continuar a comunicação com essa audiência posteriormente.

Esse retargeting ajuda a aumentar a lembrança de marca e fortalecer a consideração na jornada de compra.

A estratégia garante que a mensagem da marca continue presente mesmo após o deslocamento do usuário.

*Rylson Silva é diretor comercial da Proxy Media, empresa especializada em geração de tráfego qualificado para ações estratégicas de marketing.