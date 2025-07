7 destaques da Hortitec 2025 que podem transformar o agronegócio e a horticultura brasileira

A 30ª edição da Hortitec, realizada entre os dias 25 e 27 de junho, em Holambra (SP), consolidou-se como um dos eventos mais estratégicos para o agronegócio no Brasil.

Com 33 mil visitantes e R$ 700 milhões movimentados, a feira reuniu inovações de ponta para os segmentos de hortaliças, frutas e flores, com destaque para soluções que aliam produtividade, sustentabilidade e tecnologia de aplicação.

A Hortitec 2025 também contou com painéis técnicos relevantes, como o da Embrapa e Ibrahort, sobre resiliência climática, e estações experimentais fora da feira, oferecendo experiências práticas para os visitantes.

A próxima edição já tem data: 17 a 19 de junho de 2026, novamente em Holambra. Até lá, o setor deve começar a colher os frutos das tecnologias plantadas neste ano.

Entre as 520 empresas expositoras, sete delas se destacaram por apresentar produtos e tecnologias que prometem impacto direto no campo, da produtividade à gestão hídrica.

1. EuroChem: nutrição completa em um único grânulo

A EuroChem lançou na feira o Fertiva 03-28-08, uma nova formulação 100% nacional produzida em Serra do Salitre (MG). Indicado para culturas exigentes como batata, tomate, brássicas e folhosas, o fertilizante entrega oito nutrientes em um único grânulo, com destaque para cálcio e fósforo, que favorecem estrutura da planta e desenvolvimento radicular.

“O fertilizante representa a força da produção nacional aliada à tecnologia de ponta, consolidando o compromisso da EuroChem em oferecer soluções de alta performance para a agricultura brasileira”, destacou Marcelo Ferri, diretor de marketing e desenvolvimento de mercado da empresa.

Outro diferencial destacado pela empresa é a qualidade física dos grânulos: uniformidade e resistência que garantem aplicação homogênea, sem segregação, com impacto direto na produtividade e rentabilidade da lavoura.

2. Bayer: melão crocante e milho doce para comer cru

A Bayer Seminis apresentou duas novidades para o mercado de HF: o melão Orange Candy, com polpa alaranjada, casca amarela, textura crocante e alto teor de açúcar, e o Milho Doce para consumo in natura, de grãos amarelos homogêneos, com doçura equilibrada e excelente textura. Ambos propõe alto rendimento no campo e resistência a doenças.

3. Mudaflor: crisântemo com apelo ambiental

A Mudaflor surpreendeu com a variedade IBRA, um crisântemo resistente à ferrugem branca e capaz de reduzir em até 70% o uso de fungicidas. A flor une estética, com pétalas púrpura e detalhes brancos, à sustentabilidade, oferecendo maior vida útil e menor impacto ambiental.

4. Alba Energia: solução contra apagões no campo

Para enfrentar falhas no fornecimento de energia, a Alba Energia apresentou seus sistemas fotovoltaicos híbridos, que combinam energia solar, geradores e baterias para garantir funcionamento contínuo nas propriedades. A tecnologia oferece armazenamento inteligente, economia e segurança energética para horticultores e fruticultores.

5. CLA Sienz Brasil: inteligência artificial no pós-colheita

A empresa trouxe um calibrador com interface amigável e nova tecnologia de I.A. para análise de frutas. O sistema aprende e identifica cada defeito na superfície, usando visão de 100% da fruta. É compatível com dispositivos móveis, permite classificação por cor, diâmetro e qualidade, e está preparado para diferentes embalagens, uma revolução para o setor.

6. Hydroplan-EB: irrigação inteligente com gel agrícola

A Hydroplan-EB trouxe o HYB Plus, um gel agrícola de alta performance com capacidade de absorver até 500 vezes seu peso em água. Rico em aminoácidos e bioestimulantes, ele reduz a frequência de irrigação e garante desenvolvimento das mudas mesmo em solos secos. O produto vem ganhando espaço também na horticultura, com 80% de taxa de sucesso na implantação de mudas.

7. Neon: inovação na análise laboratorial

A Neon destacou seus produtos voltados à horticultura, como clorofórmio, dicromato de sódio e cloreto de potássio P.A./ACS, e também seu novo frasco com tampa autolacrável, que elimina a necessidade de batoque (peça que se encaixa no gargalo para controlar a saída do produto) A empresa foi a primeira no país a adotar frascos de padrão internacional.

