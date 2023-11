Cultivo: saiba quais são as 5 principais culturas no Brasil

O Brasil é um dos grandes players do agronegócio mundial, tanto em produção, quanto em exportação. Para tanto, temos diversas culturas, tipos de solo, alimentos e processos de produção. Em um país continental, a diversidade agrícola que é explorada tem variáveis que possibilitam o manuseio de vasta gama de culturas.

Neste texto, você entenderá mais sobre o que é o cultivo, além das 5 principais culturas feitas no Brasil, algumas especificidades sobre exportação, ranking dos estados que mais produzem e sua contribuição para a economia.

O que é cultivo?

Chama-se por cultivo todo o processo de produção agrícola. Esse processo envolve uma série de etapas até que a planta esteja pronta para a colheita.

As etapas do cultivo agrícola envolvem a identificação do melhor método de tratamento do solo de acordo com a região, escolha da técnica de manuseio das sementes, até a colheita da cultura trabalhada.

Cada cultura possui um tratamento personalizado e, hoje, existem diversas técnicas de cultivo que são praticadas na agricultura brasileira e mundial, seguindo o que a cultura necessita para dar uma boa safra.

As principais culturas do Brasil hoje

Confira as 5 principais culturas que o Brasil produz atualmente:

1. Soja

A soja é um dos principais produtos consumidos no mundo. Os primeiros registros de consumo de soja são há mais de 5.000 anos, no Oriente.

A partir de 1914, o grão chegou ao Brasil e fez a sua trajetória por vários estados. Hoje, o principal polo de produção de soja no país é o Mato Grosso.

A soja é o grão mais produzido e exportado no Brasil, movimentando a economia brasileira e tendo marcos significativos na construção do PIB. Em números, segundo estatísticas divulgadas pelo USDA (Departamento de Agricultura americano), os brasileiros colheram 156 milhões de toneladas de soja entre 2022 e 2023.

2. Milho

Segundo dados recentes do USDA, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o maior exportador de milho do mundo em 2023, com mais de 56 milhões de toneladas exportadas.

O feito não acontecia desde 2013, sendo o Brasil responsável pela fatia de 32% das exportações mundiais de soja, enquanto os EUA exportaram cerca de 23% nesta safra.

Ainda segundo a USDA, o potencial produtivo do Brasil quando avaliadas as safras 2021/2022 e 2022/2023, cresceu 11%.

O maior produtor de milho do Brasil é o Mato Grosso, assim como na maioria dos grãos. Confira o top três produtores de milho no país:

Mato Grosso

Paraná

Mato Grosso do Sul

3. Cana-de-açúcar

Já a cana-de-açúcar tem um papel para além do seu consumo na gastronomia, como açúcar, ela também é utilizada para produção de combustível para veículos automotores.

O etanol, produto resultante do beneficiamento da cana-de-açúcar, tem como benefício a redução na produção de carbono durante a sua cadeia produtiva.

Confira os três estados que lideram a produção de cana-de-açúcar no país:

São Paulo

Goiás

Minas Gerais

Hoje, o Brasil é o principal produtor de cana de açúcar do mundo, com participação superior a 30% do market share. Na safra 2023/24, a produção de cana-de-açúcar deve chegar a cerca de 653 milhões de toneladas.

4. Feijão

Existem alguns tipos de feijão que são cultivados no Brasil. Dentre eles, o feijão de corda, que é comum em receitas do norte e nordeste, o feijão carioca, mais comum, que é comumente cultivado em regiões com solo mais úmido.

Segundo a Embrapa, o Brasil é o maior produtor de feijão comum do mundo. Além da relevância econômica do feijão no Brasil, o alimento também constitui grande parte da dieta do brasileiro, ao lado do arroz.

5. Arroz

O arroz, assim como o feijão, é bastante utilizado na culinária nacional, mas sua tradição não passa apenas pelo Brasil. Muitos países da América Latina, África e, principalmente, Ásia, tem o arroz como um dos principais elementos da gastronomia.

Estima-se que o alimento faz parte da base nutritiva de 2,4 bilhões de pessoas no mundo. Mesmo sendo o maior produtor da América Latina, o Brasil não figura entre os dez maiores produtores mundiais.

O arroz é produzido normalmente em terras alagadas ou bastante irrigadas e planas. No Brasil, a produção do alimento vem, principalmente, dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com mais de 1,3 milhões de hectares cultivados, segundo a Embrapa.

Existe também o cultivo de arroz por sequeiro, que não depende de irrigação, mas funciona à sorte do tempo e de chuvas. Este plantio tem época do ano certa para ocorrer, pois mesmo que utilizando variações de espécies de arroz sejam mais resistentes, a planta ainda sim precisa de água.

