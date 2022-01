5 vantagens que o 5G trará para a indústria de base

Algo inegável atualmente é a curiosidade despertada pela chegada do 5G aqui no Brasil. A certeza que temos até o momento é que o recurso causará um grande impacto em diversos setores da economia, incluindo a indústria de base. É possível definir que falar de 5G dentro do mercado industrial é novo e ainda precisa de muitos avanços.

Para ajudar a entender melhor esse tema, a Bússola trouxe cinco dicas de Vinícius Callegari, cofundador e Head de Desenvolvimento Comercial da GaussFleet, plataforma de gestão de máquinas móveis para mineradoras e siderúrgicas

Criação de novos produtos e serviços

Com a chegada da nova tecnologia muitas possibilidades se abrirão, como a criação e desenvolvimentos de novos produtos e serviços. Mesmo que isso ainda esteja um pouco distante, já é bem interessante perceber que, quando for algo consolidado, a conectividade entre pessoas, ativos e processos será muito transparente e rápida. Levando em conta que isso acontecerá em qualquer local — seja em casa, escritório ou fábrica.

Possibilidade de uso em rede pública ou privada

Já é de conhecimento que a rede 5G pode ser pública ou privada. Isso é algo positivo, porém, as condições como isso será feito aqui no Brasil ainda são incertas, já que nosso território é extenso e dependemos da ordem de prioridades que será definida pelo governo. Para que funcione bem para todos e agilize processos na indústria será preciso sanar essa e diversas dúvidas.

Solução para indústria

Falado sobre as dúvidas, é importante ressaltar que a fomentação da inovação que com certeza o 5G causará nas indústrias, deveria ser de interesse governamental. Devido ao nosso histórico, fica um pouco complicado enxergar essa capacidade. Uma saída para o segmento será desenvolver redes privadas em 5G para projetos específicos.

Flexibilidade e redução de custos

Uma das grandes vantagens das redes de quinta geração é a flexibilidade. A performance alcançada pelo 5G se equipara às redes de fibra óptica, com o diferencial de ser Wireless. Isso acarreta a redução de custos de infraestrutura e energia gasta em todo processo.

Melhorias da visão computacional

Apesar de que testes deverão ser realizados para comprovar o que esperamos por estudos, já podemos citar o exemplo da visão computacional. Com a tecnologia que temos hoje, para se ter streaming de vídeo em uma grande operação de logística de máquinas móveis de forma online, é necessário desenvolver redes wireless por toda a planta. Isso muda com o 5G, que traz toda essa velocidade e capacidade de transmissão de altas massas de dados.

Logo, câmeras se tornam ativos importantíssimos para a gestão de operação e a partir de algoritmos desenvolvidos em um software, será possível abrir novos caminhos para a gestão da produtividade de ativos, pessoas e máquinas dentro de uma mesma operação. A parte de segurança nas operações também evoluirá bastante quando falamos de visão computacional.

