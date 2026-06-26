5 erros que todo investidor deve evitar ao escolher uma franquia

O crescimento das franquias continua atraindo novos investidores, mas escolher uma marca nunca foi tão desafiador. Com dezenas de redes apresentando seus modelos de negócio durante a ABF Franchising Expo e um ambiente econômico marcado por juros elevados, a decisão exige uma análise que vai muito além da promessa de retorno financeiro.

O momento ajuda a explicar o interesse pelo setor. Pela primeira vez, o franchising brasileiro ultrapassou a marca de R$ 300 bilhões em faturamento. Apenas no primeiro trimestre de 2026, as redes movimentaram R$ 72,7 bilhões, alta de 10,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Mas, para quem pretende investir, o crescimento do mercado não elimina a necessidade de uma avaliação criteriosa. "Muitos empreendedores acabam se encantando com a fachada e não avaliam o modelo de negócio com profundidade, fator que pode gerar problemas no médio e no longo prazo", afirma Maurício Galhardo, sócio da F360, plataforma de gestão financeira para franquias e varejo.

Segundo o executivo, antes de assinar um contrato é preciso analisar aspectos que vão do perfil do empreendedor ao suporte oferecido pela franqueadora. Confira os cinco erros mais comuns na hora de escolher uma franquia.

1. Ignorar o próprio perfil empreendedor

O primeiro passo é entender o próprio perfil. Isso inclui analisar interesses, habilidades e o nível de envolvimento que o investidor deseja ter na operação.

"Há quem prefira lidar com o público em um restaurante, enquanto outros se sentem mais confortáveis administrando uma loja de vestuário, por exemplo. Além disso, é importante considerar o tempo disponível, a capacidade de investimento e a experiência anterior em gestão", afirma Galhardo.

2. Escolher um segmento sem avaliar o mercado

Além da afinidade com o negócio, é importante entender o comportamento do consumidor e as tendências do setor. A decisão deve levar em conta o potencial de mercado da região, as exigências operacionais e a concorrência.

"Mesmo com os desafios econômicos atuais, alguns segmentos seguem apresentando forte expansão. Por isso, é fundamental analisar tendências de consumo, demanda regional e o potencial de crescimento da marca antes de investir", diz.

3. Subestimar o planejamento financeiro

Avaliar apenas o investimento inicial pode levar a uma decisão equivocada. Capital de giro, custos operacionais, sazonalidade e prazo de retorno precisam entrar na conta.

"Com juros ainda elevados, o planejamento financeiro se tornou ainda mais importante. O empreendedor precisa ter clareza sobre capital de giro, custos operacionais e prazo realista de retorno para evitar comprometer a saúde financeira do negócio", afirma o executivo.

4. Não investigar o histórico da franqueadora

Antes de fechar negócio, é importante analisar o histórico da marca e a estrutura de suporte oferecida pela franqueadora. A leitura da Circular de Oferta de Franquia (COF) é um dos primeiros passos para entender taxas, obrigações e condições do contrato.

"Vale também conversar com franqueados ativos e ex-franqueados para entender melhor a realidade do dia a dia e identificar possíveis desafios da operação", recomenda Galhardo.

5. Deixar a gestão financeira em segundo plano

Mesmo antes da inauguração da unidade, o empreendedor deve considerar como fará o acompanhamento financeiro do negócio. Controles de fluxo de caixa, indicadores e integração de sistemas ajudam a tomar decisões mais rápidas e evitar perda de rentabilidade.

"Em um mercado cada vez mais competitivo, a diferença entre crescer e perder rentabilidade está na qualidade da gestão. Ter acesso a dados financeiros em tempo real permite decisões mais rápidas e assertivas", conclui.