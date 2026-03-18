4 exemplos de como empresas podem se comunicar com mulheres 50+

O Brasil tem hoje mais de 59 milhões de pessoas com mais de 50 anos e as brasileiras estão vivendo até os 79 anos ou mais, segundo dados do IBGE. Chegamos a um ponto em que a visibilidade a mulheres maduras tornou-se ainda mais importante.

Com uma longevidade sem precedentes, esse público feminino não apenas vive mais, como redefine o conceito de maturidade e querem comprar produtos e serviços com empresas que as representem.

Algumas marcas já entenderam que precisam de uma abordagem específica para essa nova realidade, que só ficará mais forte e presente nos próximos anos. Separamos três cases que servem como exemplo das possibilidades de integração com a realidade das mulheres 50+.

1. A estratégia Plenitud visa acabar com estigmas

Ao entender que a maturidade exige uma abordagem específica, a Plenitud, marca da Kimberly-Clark, investe em uma comunicação próxima e real.

Com campanhas com celebridades como Claudia Raia e Regina Volpato, a marca busca gerar identificação e retirar os estigmas que envolvem temas comuns dessa fase, como a incontinência urinária.

“Entendemos nosso público e percebemos que elas querem se sentir representadas. Queremos mostrar que, após os 50 anos, a vida ainda pode ser vivida plenamente, e nada melhor do que grandes nomes que mostram isso em suas rotinas como a Claudia e a Regina”, explica Marília Zanoli, CMO da Kimberly-Clark no Brasil.

Em 2025, a marca lançou uma campanha que convida mulheres 50+ a dizerem mais “Sim” para a vida, reforçando que nem a idade, nem a incontinência devem ser obstáculos para viver plenamente. “Estamos aqui para quebrar estigmas e trazer nossas consumidoras como protagonistas, livres e felizes”.

2. Atendendo às mulheres 50+ que buscam liderança, reinvenção de carreira e empreendedorismo

A MUST University, universidade americana fundada por brasileiros na Flórida (EUA), entende que mulheres na faixa dos 50+ estão longe de desacelerar. Pelo contrário: muitas estão no auge da sua trajetória profissional ou prontas para um novo começo. Não à toa, quase 70% do corpo discente da instituição é composto por mulheres, sendo 72% delas em meio de carreira (35–54 anos).

A MUST oferece um curso específico de empreendedorismo feminino, frequentado majoritariamente por mulheres nessa faixa etária, que buscam transformar a experiência acumulada em novos projetos e negócios.

"Essas mulheres chegam à MUST com uma bagagem enorme e uma vontade genuína de continuar crescendo, seja liderando equipes, reinventando carreiras ou empreendendo. A maturidade não é um limite, e sim é um diferencial competitivo", analisa Giulianna Carbonari Meneghello, CEO da MUST University.

Ainda de acordo com a executiva, o mercado precisa olhar para esse as mulheres 50+ não como um público em transição, mas como protagonistas ativas, capazes de empreender, inovar e ocupar espaços de decisão com ainda mais potência.

3. Ajinomoto aposta em ciência nutricional para apoiar saúde e vitalidade de mulheres 50+

A Ajinomoto do Brasil, especialista mundial em aminoácidos, compreende que hoje a mulher 50+ vive uma fase de novas prioridades, na qual o bem-estar e a manutenção de um estilo de vida ativo são essenciais.

Com base nesse entendimento, a empresa direciona sua expertise em nutrição para desenvolver soluções que atendam às necessidades específicas desse público, focando na saúde muscular e óssea como pilares para garantir a força, a mobilidade e a independência que essa fase da vida exige.

Para materializar esse apoio, a Ajinomoto conta em seu portfólio com o suplemento AMINOMOV, feito a partir de aminoácidos e vitaminas que traduzem ciência em cuidado diário.

A fórmula foi pensada para ser uma aliada prática na rotina de mulheres, combinando nove aminoácidos essenciais, cálcio e vitaminas (B6, C e D) para contribuir com a vitalidade e a força.

4. TIM amplia políticas de cuidado e cria programa para apoiar mulheres no climatério e na menopausa

No sentido de garantir que importantes momentos da vida pessoal das mulheres não interrompam trajetórias de liderança, a TIM fortalece políticas de estabilidade para carreiras femininas, com diversos programas voltados para seu público interno e externo.

Entre as principais iniciativas está o Programa Versões Femininas, que promove sensibilização e letramento sobre o climatério e a menopausa, tanto em grupos focais para as mulheres que estão vivendo essa fase quanto para o público em geral da companhia, como forma de ampliar a discussão.

Durante o percurso, as participantes inscritas contam com consultas gratuitas com ginecologista e nutricionista, além de apoio psicossocial, compondo um cuidado integral.

As ações da TIM para o cuidado com suas colaboradoras se complementam: além do Programa de Gestantes e do Reconexão com o TIMe, que apoia o retorno da licença-maternidade, contamos também com iniciativas específicas de saúde da mulher, trazendo temas como prevenção, rastreamento e vacinação.