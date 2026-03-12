Bússola

77% das mulheres já tiveram a carreira atrasada por questões de gênero, aponta pesquisa

Levantamento com lideranças femininas mostra que a mudança concreta que elas mais esperam das empresas em que trabalham são programas de aceleração e desenvolvimento da profissão

Levantamento aponta necessidade de programas de desenvolvimento de carreiras femininas (Brasileira/Getty Images)

Publicado em 12 de março de 2026 às 15h00.

Quase 8 em cada 10 brasileiras já enfrentaram barreiras para crescer na carreira por ser mulher. Das 1.534 entrevistadas pela Nexus em parceria com a Todas Group, 77% responderam em algum nível de dificuldade encontrada. 

No mês das mulheres, o dado reforça a importância da luta contínua pelo desenvolvimento da presença delas em cargos de liderança e em carreiras com oportunidades. 

De todas as entrevistadas, somente 17% disseram não terem enfrentado nenhum tipo de barreira. Outras 7% não souberam ou não quiseram responder.

A pesquisa, “Alianças masculinas e a liderança das mulheres: além do discurso”, também fez captou diferença significativa, dependente das áreas das profissionais:

  • 84% das profissionais de marketing e comunicação sentem a dificuldade,
  • 81% para quem trabalha com tecnologia da informação e startups,
  • 81% entre mulheres de recursos humanos e consultoria de gestão.

Quanto maior o cargo atual, maiores as barreiras

O percentual de mulheres que enfrentaram ‘muitas barreiras’ de gênero ao longo da trajetória profissional sobe de 31%, a média, para 40% entre presidentes, vice-presidentes, sócias ou CEOs e são 35% entre diretoras e heads.

O alto percentual de mulheres que sentem que já enfrentaram questões de gênero enquanto tentavam progredir na carreira esbarra diretamente com o principal pedido delas para as corporações nesse 8 de março

Perguntadas sobre o que escolheriam caso as empresas em que trabalham implementassem uma única mudança concreta para elas na data, a pesquisa da Nexus e da Todas Group aponta que:

“O dado mais revelador dessa pesquisa é que três em cada quatro mulheres percebem algum grau de desigualdade. Isso indica que o desafio atual não está apenas no acesso das mulheres aos cargos, mas principalmente na conversão da sua contribuição em reconhecimento proporcional” conclui Dhafyni Mendes, cofundadora da Todas Group.

