Forbes destaca duas brasileiras entre as mulheres mais influentes 50+

A segunda edição da lista Forbes 50 Over 50 Global reúne mulheres com mais de 50 anos que ocupam posições de destaque em diferentes setores da economia e da sociedade. O levantamento inclui líderes de áreas como finanças, política, indústria, ciência, cultura e esportes, com representantes de mais de 30 países.

Entre as 50 mulheres selecionadas, duas são brasileiras. Uma delas é Rafaela Pimenta, empresária esportiva e advogada que atua no mercado internacional do futebol. Após a morte do agente Mino Raiola, em 2022, ela assumiu a gestão de uma das carteiras de atletas mais valiosas do esporte global. À frente da agência Tatica, sediada em Mônaco, tornou-se a primeira mulher a alcançar o status de superagente em um setor historicamente dominado por homens.

Pimenta esteve envolvida em algumas das principais negociações do futebol nos últimos anos. Entre elas está o contrato do atacante Erling Haaland com o Manchester City, avaliado em US$ 1,1 bilhão e estendido até 2034. Além da atuação no mercado esportivo, ela integra o conselho da organização Women in Football.

A outra brasileira listada é a artista plástica Anna Maria Maiolino. Aos 83 anos, ela soma mais de seis décadas de carreira e reconhecimento no circuito internacional de arte. Nascida na Itália e radicada no Brasil, desenvolveu uma obra marcada pela diversidade de linguagens e suportes, que inclui desenho, escultura, vídeo, poesia e grandes instalações.

Nos últimos anos, Maiolino recebeu importantes reconhecimentos institucionais. Em 2024, foi premiada com o Leão de Ouro pelo conjunto da obra na Bienal de Veneza. Em 2025, realizou sua primeira exposição individual na França, no Musée National Picasso–Paris.

A presença das duas brasileiras integra a seleção da segunda edição da Forbes 50 Over 50 Global. Confira aqui a lista completa.