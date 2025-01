4 áreas que estão fidelizando clientes graças à gamificação

Os chamados ‘gatilhos de incentivo’ são uma forma das marcas potencializarem relacionamentos com o público-alvo de forma leve e divertida. Com o intuito de gerar um ganha-ganha, a empresa tem uma tarefa feita e o cliente consegue ganhar um benefício exclusivo após executá-lá. Essa estratégia, conhecida como gamification ou marketing de incentivo ou gamificação, irá continuar a crescer e atingir a marca de US$40 bilhões de investimento até o final de 2024, segundo uma pesquisa da Market Report.

Para Nara Iachan, CMO da Loyalme – startup que oferece estratégias de fidelização para empresas – o uso de elementos de jogos em contextos não relacionados a games, tem se tornado uma ferramenta poderosa em diferentes áreas, proporcionando engajamento, motivação e recompensas.

“À medida que a tecnologia e a compreensão psicológica do comportamento humano avançam, a gamificação continua a moldar experiências em setores variados, por meio de uma abordagem transformadora que torna os clientes ainda mais fiéis” explica Nara.

Convidamos a CMO a destacar 4 áreas que estão investindo na gamificação para engajar seus públicos.

1. Educação: transformando jogos em conhecimento!

A gamificação na educação pode até parecer algo inovador, mas vem revolucionando as metodologias de ensino para educar os alunos. As plataformas de ensino utilizam elementos de jogos em atividades ou abordagens educacionais para tornar o aprendizado mais participativo e envolvente.

“Isso não apenas incentiva os alunos, mas promove mais dinamismo na aprendizagem, além de proporcionar feedbacks imediatos e recompensas por seus esforços, criando um cenário mais interativo e personalizado aos estudantes", aponta a CMO.

2. Saúde e bem-estar: cuidando de quem somos

O marketing de incentivo também é um meio eficaz na promoção de hábitos saudáveis. Através do engajamento lúdico, os dispositivos de rastreamento e aplicativos transformam objetivos pessoais e metas de exercício em missões e desafios atraentes e divertidos. Assim, os usuários se tornam mais empenhados em cumprirem o que se comprometeram, tornando a jornada para uma vida saudável mais leve e recompensadora.

3. RH e treinamento corporativo: motivando colaboradores em seu desenvolvimento profissional

Cada vez mais as empresas têm notado a importância da inovação em seus colaboradores, para além da formação tradicional. Em vista disso, as empresas têm adotado a gamificação, desde os processos de recrutamento com jogos de simulação de entrevistas e avaliações de desempenho gamificadas, até no treinamento de funcionários para aperfeiçoar habilidades, por meio de desafios e recompensas. “Através do gamification, aceleramos a assimilação do conhecimento, estimulando o desenvolvimento contínuo da aprendizagem. Além de atrair talentos e fomentar um ambiente de trabalho instigador”, afirma Nara.

4. Marketing: cativando os consumidores com estratégias eficazes

Para manter os clientes leais à marca, as empresas têm apostado no gamification como uma estratégia de marketing. Nesse sentido, elas estão incorporando elementos de jogos em seus programas de fidelidade para tornar a experiência do consumidor mais rica e atrativa. Pontuações, retribuições instantâneas e a expressão de gratidão estão criando uma atmosfera que aumenta o engajamento e a participação do público-alvo, e cria uma conexão emocional com a marca.

“Ao que parece, a gamificação está longe de ser algo passageiro. A abordagem transformadora tende a evoluir conforme alavancam novas estratégias para fidelizar e recompensar clientes”, finaliza Nara.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube