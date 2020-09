30 milhões de casos no mundo

A Universidade Johns Hopkins atualizou os números da pandemia e informou hoje que o mundo ultrapassou a marca de 30 milhões de casos de Covid-19 – o número de mortes avança para mais de 948 mil (veja). Na Europa, países como Espanha e Reino Unido preparam novas medidas sanitárias. Estados Unidos, Brasil e Índia seguem sendo os ‘alvos’ da pandemia.

Para Tedros Ghebreyesus, diretor da OMS, grandes potências precisam se unir num movimento de solidariedade global.

No Brasil, o Ministério da Saúde divulga orientações para a retomada das aulas presenciais (assista).

Segundo o monitoramento das redes sociais do FSB Inteligência, mais de 121 mil citações foram feitas hoje em relação à pandemia. O painel dinâmico completo das citações e tendências você confere aqui.

Já o Instituto FSB Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo para acompanhar a evolução das mortes por Covid-19 em todo o país.*

Média móvel – 18/09/2020 Média móvel – 18/09/2020

O boletim Bússola Covid-19 traz hoje um artigo sobre as hipóteses para a redução da letalidade do coronavírus em países que enfrentam uma segunda onda da doença; e outro artigo destaca a importância da comunicação para a adequação de instituições públicas e privadas à LGPD, que acaba de entrar em vigor. Confira a íntegra do boletim aqui.

As principais notícias do dia seguem a seguir.

Economia

Mercado de trabalho – Brasileiros voltam a procurar trabalho

Mercosul 1 – Europa estuda fatiar acordo

Mercosul 2 – Brasil precisa usar diplomacia

LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados

INSS – Brasil tem 1,5 milhão de processos

Agro – Superávit recorde

Redução de jornada – Publicada lei que operacionaliza

Poder e Política

Saúde e Ciência

Sustentável

Desmatamento – França

Internacional

Corporativo

Varejo e Consumo

CNC: confiança do empresário do comércio

Setor de turismo

Preço do algodão

Bem-estar (em casa)

Reflexos – Estudo mostra que variação de peso

Pets – Adotando

*O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.