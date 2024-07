10 dicas para não cair em golpes online nas compras para o Dia dos Pais

Este ano o Dia dos Pais, 11 de agosto, cai no meio dos Jogos Olímpicos. Tá aí uma receita excelente para o comércio, que projeta aumento de cerca 5% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado, movimentando mais de R$ 7 bilhões. Para os criminosos, a expectativa também é alta.

A combinação vai gerar uma chuva de promoções e oportunidades das datas especiais. No meio delas, podem se esconder links que são usados para roubar informações pessoais.

Para te ajudar a evitar cair em golpes, convidamos Gerson Rolim para dar dicas essenciais. O consultor do Comitê de Meios de Pagamento e Antifraude da camara-e.net começa explicando a principal tática dos fraudadores.

Como os criminosos utilizam links para roubar informações pessoais?

O nome da técnica é phishing, e existem pelo menos duas formas principais de convencer consumidores desavisados a clicar nos links maliciosos – que roubam informações como identidade, senhas e números de cartões.

1. Promoções excepcionais

Utilizando o endereço de e-mail e a comunicação visual semelhantes aos de uma loja oficial, o criminoso envia uma mensagem empolgante. Algo como:

“Parabéns! Você tem um desconto de 90% na loja. Clique aqui para reivindicar seu desconto”

A expectativa de uma promoção exclusiva convence o consumidor a clicar.

2. Confirmação de compra e transações falsas

“Sua compra de R$ 500 foi aprovada”. Imagina não ter comprado nada e receber um e-mail com essa mensagem? O instinto natural é clicar no link para conferir o que aconteceu.

O mesmo pode acontecer ao receber confirmações falsas de transações com valores exorbitantes.

Gerson Rolim descreve esse golpe como "um dos mais sofisticados", pois o golpista se aproveita do nervosismo do usuário, que o deixa mais vulnerável.

O que fazer para evitar golpes que utilizam phishing?

“A dica é nunca clicar em link ou ligar para algum número antes de checar a procedência nos canais ou sites oficiais dos bancos”, Gerson recomenda.

Ele traz um guia com 10 orientações para aumentar a segurança das compras no ambiente virtual no Dia dos Pais:

Compre em sites de marcas conhecidas e confiáveis Verifique se o site é seguro chegando HTTPS e o símbolo do cadeado ao lado do endereço eletrônico no seu navegador Pesquise a reputação da loja em sites como Reclame Aqui , Procon e Consumidor.gov Procure por informações da empresa no site oficial Evite usar redes públicas de WI-FI Use dispositivos seguros com antivírus atualizado Crie senhas fortes Prefira usar um cartão de crédito virtual e não usar tanto o PIX – opção que deixa mais difícil receber o estorno do pagamento Compartilhe somente dados necessários Sempre confira o extrato de pagamentos de seu cartão de crédito.

O que fazer ao cair em golpes?

Ao identificar algum golpe, a principal recomendação é procurar uma delegacia para abrir um boletim de ocorrência.

A camara-e.net alerta que, ao desconfiar que as informações bancárias ou do cartão de crédito não estejam seguras, é importante contatar o banco para solicitar atualização de senhas e até mesmo o cancelamento do cartão de crédito.

