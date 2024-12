Voa Brasil: programa vendeu 20 mil passagens em quatro meses, 0,6% do previsto para um ano

O programa Voa Brasil fechou seu quarto mês com 20 mil passagens compradas, segundo dados do Ministério de Portos e Aeroportos. O montante corresponde a 0,6% do total de 3 milhões de bilhetes que a pasta estima vender em um ano.

Iniciado em julho, o programa oferta passagens de até R$ 200 para aposentados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). No lançamento, o governo estimou que o programa poderia atingir 23 milhões de pessoas

Em quatro meses a média diária é de 155 passagens vendidas por dia. Para chegar aos 3 milhões vendidos em um ano, as compras terão de acelerar, e chegar a uma média de cerca de 11.864 bilhetes comercializados diariamente. Ou seja, o ritmo de vendas vai ter que aumentar em quase 76 vezes.

A princípio o programa foi anunciado pelo então ministro da pasta, Márcio França, nos primeiros meses do governo do presidente Lula. Ao assumir o cargo de França, o atual ministro Silvio Costa Filho deu seguimento aos planos do Voa Brasil, que foi lançado em uma versão com menos beneficiados do que divulgado inicialmente.

Segundo o ministério, o programa terá uma segunda etapa, destinada a estudantes de baixa renda no primeiro semestre de 2025.

Quem pode participar?

Apenas aposentados pelo INSS têm direito a comprar os bilhetes ofertados pelo programa;

Cada aposentado pode adquirir até dois trechos por ano no site gov.br/voabrasil;

gov.br/voabrasil; É necessário não ter voado nos últimos 12 meses;

Como cadastrar?