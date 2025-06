Veja a previsão do tempo para o feriado em SP

O feriado de Corpus Christi de 2025 promete um clima favorável para os paulistanos que decidirem curtir a cidade.

A previsão do tempo indica que o clima será ensolarado, com céu limpo e poucas nuvens, principalmente à tarde, na capital paulista e na região metropolitana de São Paulo.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a probabilidade de chuvas é baixa, e a umidade do ar ficará reduzida, gerando a necessidade de cuidados com a saúde.

Durante o período do feriado, as temperaturas devem variar entre 14°C e 27°C.

As manhãs terão clima mais ameno, com a temperatura mínima começando em 14°C nesta quinta-feira e aumentando gradativamente até 16°C na manhã de sábado, 21.

A umidade do ar, contudo, poderá ficar muito baixa, alcançando apenas 30% durante as partes mais quentes do dia.

Esse índice é considerado prejudicial à saúde segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), que recomenda pelo menos 60% de umidade para um clima saudável.

Por isso, hidratação constante será essencial durante o feriado, especialmente para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.

Para quem optar por aproveitar o feriado em São Paulo, os parques e as tradicionais quermesses serão opções ideais para atividades ao ar livre.

Clima no litoral paulista e interior

Quem escolher o litoral paulista para passar o feriado pode esperar temperaturas de até 30°C até sexta-feira, 20 de junho.

No sábado, a temperatura no litoral deve cair para 23°C ou 24°C, mas a água do mar permanecerá fria devido à presença de ventos. As manhãs serão frescas, com termômetros variando entre 16°C e 19°C, dependendo da região.

No interior paulista, o calor será intenso durante o feriado, com máximas superiores a 30°C em cidades do oeste e norte do estado. As manhãs também devem ser amenas, com um clima mais agradável comparado às baixas temperaturas registradas na semana passada.

Alerta vermelho no sul do Brasil

Enquanto o clima em São Paulo promete ser mais ameno, o Inmet mantém o alerta vermelho para o centro e fronteira oeste do Rio Grande do Sul devido a um grande volume de chuva previsto até sexta-feira, 20.

O alerta é um indicativo de grande perigo para a população, já que muitas cidades da região gaúcha já enfrentam danos significativos causados pelas chuvas intensas. Algumas localidades registraram em 24 horas o volume esperado de precipitação para todo o mês de junho.