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Vai ter greve do Metrô de SP? Sindicato aprova paralisação para próxima semana

Servidores do Metrô exigem a realização de um concurso público para a reposição de trabalhadores

Metrô: categoria pede a realização de concurso público (Márcia Alves/Metrô SP)

Metrô: categoria pede a realização de concurso público (Márcia Alves/Metrô SP)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 6 de maio de 2026 às 23h01.

O sindicato dos metroviários de São Paulo aprovou uma paralisação para a próxima semana, na quarta-feira, 13.

A decisão foi anunciada após votação na assembleia realizada na última terça-feira, 5.

Uma nova reunião está marcada para a próxima terça-feira, 12, para os trabalhadores confirmarem ou não a paralisação.

A principal reivindicação da categoria é a realização de um concurso público para repor o quadro de funcionários da companhia.

Segundo a entidade, o metrô está há mais de 10 anos sem concurso público e teve o quadro de servidores reduzido pela metade no período.

Hoje, a estatal que administra as linhas 1, 2 e 3 tem 5,6 mil funcionários.

O sindicato argumenta que o serviço é aprovado pela população, mas a entrega ocorre "às custas da saúde dos trabalhadores".

Plano de saúde e participação dos resultados também são questionadas

Além da exigência de um concurso, os trabalhadores questionam mudanças nos planos de saúde e exigem a abertura de negociação da igualdade salarial para funcionários que realizam a mesma função e a garantia de ajustes na participação nos resultados da companhia.

"A greve pode ser evitada se o governo estadual e a direção do Metrô deixarem a intransigência de lado e negociarem com a categoria", escreveu o sindicato em nota.

Nós últimos meses, a categoria também questiona os planos do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) de conceder as linhas administradas pelo Metrô. 

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