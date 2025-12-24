Vai fazer calor no Natal? Temperaturas devem subir; veja previsão

A comemoração do Natal deste ano ocorre sob temperaturas elevadas e chuvas em boa parte do Brasil. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o órgão, áreas do Sul, do Norte e do Centro-Oeste, além de pontos do Nordeste, devem registrar chuva ao longo da semana. As ondas de calor se concentram principalmente no Sudeste e no Sul.

Calor acima da média no Sudeste

A permanência de uma massa de ar quente mantém as temperaturas acima da média na Região Sudeste. Na Grande São Paulo, nesta quarta-feira, 24, véspera de Natal, o dia terá sol forte e calor.

A previsão indica mínima de 21 °C ao amanhecer e máxima de 33 °C à tarde, com pancadas isoladas de chuva entre o fim da tarde e a noite.

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, as máximas variam entre 30 °C e 34 °C, até 5 °C acima da média. No nordeste de Minas Gerais e no Espírito Santo, as máximas ficam entre 28 °C e 30 °C, podendo atingir 32 °C na segunda metade da semana.

Ondas de calor no Sul e no Centro-Oeste

No Sul, o Inmet aponta ondas de calor em áreas de Santa Catarina e do Paraná, com temperaturas até 5 °C acima da média. As máximas podem alcançar entre 30 °C e 34 °C.

No Centro-Oeste, o calor se intensifica especialmente em Mato Grosso do Sul e no sul de Mato Grosso, com máximas entre 32 °C e 36 °C. No centro-norte de Mato Grosso, as temperaturas ficam abaixo de 28 °C, devido ao predomínio de chuvas.

Em Goiás e no Distrito Federal, incluindo Brasília, as temperaturas sobem ao longo da semana, com máximas acima de 30 °C, sobretudo entre os dias 25 e 26.

Calor extremo no Nordeste e instabilidade no Norte

Na Região Norte, as temperaturas permanecem elevadas na maior parte dos estados. Acre, Amazonas, Roraima e o norte do Pará registram máximas entre 30 °C e 34 °C.

No leste do Amazonas, em Rondônia e no centro-sul do Pará, o tempo chuvoso limita as temperaturas, que não devem ultrapassar 28 °C.

No Nordeste, o destaque é para o norte do Piauí, o Ceará e áreas do oeste do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco, com máximas entre 36 °C e 38 °C. Nas demais áreas da região, os termômetros variam entre 28 °C e 34 °C.