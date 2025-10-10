Brasil

Vai fazer calor em SP neste final de semana? Veja a previsão completa

Temperaturas sobem no sábado e domingo, mas ciclone extratropical traz chuvas fortes no feriado de 12 de outubro

Instabilidade persiste na segunda-feira, 13, com chuvas fortes e máxima de 25°c. (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Luanda Moraes
Colaboradora

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 16h15.

O frio intenso que atingiu São Paulo nos últimos dias deve dar uma trégua neste fim de semana, com temperaturas mais altas.

No entanto, um ciclone extratropical se aproxima da região, trazendo chuvas volumosas e risco de alagamentos.

O sistema que chama atenção se forma no centro da Argentina e avança com uma frente fria pelo Sul, Centro-Oeste e Sudeste.

Desta forma, a instabilidade atinge seu pico durante o feriado de Nossa Senhora, domingo, 12, quando a umidade elevada e as precipitações intensas devem causar transtornos na capital e Grande São Paulo.

Sábado tem sol entre nuvens

O sábado, 11, começa com chuviscos na madrugada, mas o sol aparece entre nuvens ao longo do dia. A temperatura máxima deve chegar aos 25°C, com mínima de 16°C.

Pancadas isoladas de chuva podem ocorrer à tarde, mas sem intensidade forte. O período da manhã é o mais indicado para atividades ao ar livre.

Domingo terá chuva forte

O feriado chega com temperaturas ainda mais elevadas, com máxima de 29°C e mínima de 17°C. Apesar do calor, o dia será marcado por chuvas fortes e volumosas durante várias horas.

O céu fica nublado a encoberto, e a intensidade das precipitações será maior à tarde e à noite, elevando o risco de alagamentos.

Órgãos de defesa civil recomendam atenção redobrada, já que, além dos alagamentos, há possibilidade de quedas de árvores devido aos ventos.

O trânsito também deve ser afetado. Para quem planeja viagens ou eventos ao ar livre no domingo, a orientação é repensar os planos.

Essa instabilidade persiste na segunda-feira, 13, com chuvas fortes e máxima de 25°C, e somente a partir de terça, 14, a intensidade diminui, com máxima em torno de 23°C.

