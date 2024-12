Quando começa o verão? Veja horário e como será a estação

Como será o verão de 2025?

A expectativa é de um clima mais oscilante, com períodos de temperaturas altas intercalados com quedas , além de chuvas que terão comportamento variado entre as regiões do Brasil. Segundo a meteorologista Ana Clara Marques, da Climatempo, "o próximo verão não será tão quente como o último. Haverá picos de temperaturas altas, mas depois elas diminuirão, com variações mais frequentes".

Na Região Sudeste, o verão deverá ser [grifar] mais chuvoso e com menos dias totalmente ensolarados, embora a sensação de abafamento ainda predomine. O Sul, por sua vez, enfrentará chuvas mais espaçadas e irregulares , intercaladas com picos de calor, especialmente nas capitais. O Norte terá um volume significativo de chuvas ao longo do período, favorecendo a navegabilidade dos rios, que enfrentaram níveis críticos na primavera.

O Nordeste viverá um verão mais seco, com atraso das chuvas normalmente esperadas entre o verão e o outono. Ana Clara Marques observa que "vai demorar para as chuvas começarem no Nordeste, mas depois elas serão mais fortes e frequentes". Este cenário de irregularidade climática está relacionado à ausência de fenômenos de grande escala, como o El Niño e a La Niña, o que aumenta a influência de fenômenos locais e de curto prazo.