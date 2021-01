Vacinação de idosos em SP começa em 8 de fevereiro; veja detalhes

A vacinação contra a covid-19 para a população idosa do estado de São Paulo começará em 8 de fevereiro, informou nesta sexta (29) o governador João Doria. Nesta data, poderão se vacinar os 206 mil cidadãos com mais de 90 anos. E, a partir de 15 de fevereiro, aqueles com 85 anos ou mais também poderão ser vacinados. Ambos os grupos somam 515 mil pessoas. Até agora, mais de 332 mil cidadãos já foram vacinadas em todo o estado.

O início da vacinação para novos grupos prioritários acontece pela chegada de novas doses da Coronavac, que começam a ser distribuídas pelo estado nesta segunda-feira (1).

Calendário de vacinação no Estado de São Paulo

90 anos ou + | 8 de fevereiro

85 anos ou + | 15 de fevereiro

“A prioridade para idosos leva em conta a vulnerabilidade dessa população, uma vez que 37% das pessoas com mais de 85 anos que tiveram covid-19 evoluíram ao óbito”, explicou Regiane de Paula, coordenadora de controle de doenças do estado. De Paula também informou que os serviços de saúde responsáveis pela aplicação da vacina deverão disponibilizar, diariamente e de maneira nominal, informações sobre as doses aplicadas.

Por enquanto, continua válida a orientação para que idosos não procurem as Unidades Básicas ou qualquer outro posto de atendimento de saúde, uma vez que, no momento, o público-alvo da vacinação inclui apenas profissionais dos serviços de saúde, indígenas aldeados e idosos acamados.

Nesta quinta-feira (28), a capital paulista informou que deve começar a vacinar idosos acima de 75 anos entre o final de fevereiro e o começo de março. Segundo a prefeitura, a definição exata da data ainda depende da chegada de novas doses à cidade. “Se chegar mais antes, começamos antes”, informou o órgão à EXAME.