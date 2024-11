USP: inscrições para concorrer a uma vaga com nota do Enem começam hoje

Começa nesta segunda-feira, 27, as inscrições para quem deseja concorrer a uma vaga de graduação na Universidade de São Paulo (USP) por meio do Enem-USP. Para essa modalidade, serão disponibilizadas 1.500 vagas.

Para se inscrever, é preciso acessar o site da Fuvest até o dia 20 de dezembro e pagar uma taxa de R$ 11. São oferecidos cursos em três áreas: ciências biológicas e da vida; ciências exatas e tecnológicas; e ciências humanas e sociais.

Sistemas de ingresso

Desde 2016, a USP passou a adotar o Sisu como forma alternativa de ingresso além do tradicional vestibular da Fuvest e desde 2023, foi criado o sistema Enem-USP, que destina 1.500 vagas para os candidatos do Enem. Segundo a Fuvest, 29,2% dos inscritos no vestibular de 2025 fizeram todo o ensino médio em escolas públicas, contra 66,8% que estudaram em escolas particulares.

Qual o período para se candidatar?

As inscrições vão de 27 de novembro a 20 de dezembro, no site da Fuvest.

Qual o valor da inscrição?

A taxa de inscrição tem o valor de R$ 11. Estão isentos aqueles que obtiveram isenção da inscrição no Concurso Vestibular Fuvest 2025; quem é está em situação de vulnerabilidade socioeconômica; e inscritos no Cadastro Único para programas sociais.

Quais os cursos e quantidades de vagas?

São oferecidas 1.500 vagas em cursos das áreas de ciências biológicas e da vida; ciências exatas e tecnológicas; e ciências humanas e sociais. O candidato deve se inscrever em uma única área do conhecimento e selecionar, em ordem de prioridade, no máximo três cursos.

Quem pode concorrer?

Podem tentar as vagas que realizou as provas do Enem de 2024 na condição de candidatos. Além disso, é preciso ter concluído o ensino médio ou estar em processo de conclusão dele no letivo de 2024.

Qual o calendário?

A primeira chamada de candidatos aprovados será em 17 de janeiro de 2025 e a segunda em 24 de janeiro. Haverá também chamadas de candidatos em listas de espera.