USP é a melhor universidade da América Latina pelo segundo ano consecutivo; veja ranking

A Universidade de São Paulo (USP) foi considerada a melhor uiversidade da América Latina e do Caribe no ranking Quarelli Symonds (QS), uma das principais avaliações de ensino superior do mundo. Esse é o segundo ano consecutivo que a instituição de ensino brasileira fica em primeiro lugar.

O ranking foi divulgado nesta quinta-feira, 3, avaliou 437 universidades de 23 países da região e considerou a Pontífica Universidade Católica do Chile como a segunda melhor da região latinoamericana. Em terceiro lugar está a Universidade de Campinas (Unicamp).

Critérios de avaliação

Dentro dos critérios de avaliação do Quarelli Symonds, o Brasil se destacou pela proporção de docentes com doutorado dentro das universidades públicas e pelo número de citações por artigo científico.

Entre as dez melhores universidades avaliadas, outras instituições brasileiras federais e estaduais aparecem na lista: UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e a Unesp (Universidade Estadual Paulista). A UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), a PUC-Rio e a UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) aparecem entre as 20 mais bem colocadas.

Além do critério da formação dos docentes e da publicação científica, há outros como intercâmbio internacional de pesquisa, reputação como empregador e tamanho das turmas (relação professor/alunos).

As 10 melhores universidades da América Latina

1 - USP (Universidade de São Paulo) - Brasil

2- Pontifícia Universidade Católica do Chile - Chile

3 - Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) - Brasil

4 - Tecnológico de Monterrey - México

5 - UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) - Brasil

6 - Universidade do Chile - Chile

7 - Universidade de Los Andes - Colômbia

8 - Unesp (Universidade Estadual Paulista) - Brasil

9 - Universidade Nacional Autônoma do México - México

10 - Universidade de Buenos Aires - Argentina