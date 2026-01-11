Ele não tem nem 30 anos e já fatura R$ 12 milhões com pão, sorvete e drinks

Aos 28 anos, o curitibano Matheus Krauze fechou 2025 com R$ 12 milhões de faturamento em três negócios de gastronomia. Neto e filho de empreendedores no ramo, ele cresceu em meio a balcões, freezers e fábrica de sorvete. Ainda adolescente, já ajudava a mãe em um quiosque da família e observava, de perto, o que fazia uma operação funcionar.

A base hoje reúne três marcas com identidades distintas: a sorveteria SOFT, a padaria-cafeteria Local Pães e Cafés e o Bar Jataí, além de uma estrutura de bastidor que centraliza gestão, compras, RH, marketing e processos.

A relação com o setor começou cedo, mas ganhou outro contorno aos 17 anos, quando ele passou uma temporada em San Francisco, nos Estados Unidos, e trabalhou em uma pizzaria de fermentação natural. Começou no atendimento, ainda sem dominar o inglês, e em poucos meses assumiu a gerência. A rotina em uma operação enxuta, com padrão rígido de serviço, reforçou a visão de que processo e liderança eram tão importantes quanto o produto.

De volta ao Brasil, Matheus se aproximou do universo dos cafés especiais e de pequenos produtores. Em 2019, criou uma empresa de representação comercial focada em alimentos artesanais e, nesse caminho, cruzou com a recém-nascida Local Pães e Cafés.

A marca estava prestes a inaugurar a primeira unidade quando ele começou a apoiar, de forma voluntária, a operação. Na época, ajudou em gestão, finanças e desenho de processos. Depois de quase um ano nessa parceria informal, veio o convite para se tornar sócio.

“Os sócios tinham uma bagagem muito forte de panificação e café, mas pouca experiência em gestão, finanças e processos, a minha área. Eu sempre vi muito potencial na Local, então comecei a ajudar ativamente, sem pensar em retorno financeiro, só pelo desejo de ver o negócio prosperar”, diz Krauze.

A mudança de endereço da Local, no fim de 2020, acabou abrindo espaço para o segundo negócio do portfólio. O novo imóvel indicado pelo empresário ficava ao lado da primeira unidade da SOFT, sorveteria de gelato artesanal e ingredientes naturais criada após uma viagem a Hong Kong.

A ideia era trazer ao Brasil uma proposta de sorvete com sabores autorais, processos artesanais e um modelo já desenhado para expansão via franquias. Em 2025, a SOFT se consolidou como principal motor de crescimento do grupo, com R$ 8,01 milhões em faturamento e um sistema de franquias.

Do balcão de sorvete ao Grupo Rua

Em 2023, a SOFT deu um passo além ao se unir à rede Janela Bar para criar o Grupo Rua, holding voltada a marcas ligadas ao conceito de gastronomia de rua. A nova estrutura integrou áreas de expansão, operação, marketing e desenvolvimento de produto, com um time de mais de 20 profissionais dedicados ao crescimento das marcas.

O ecossistema do Grupo Rua passou a reunir mais de R$ 100 milhões em faturamento e registrou crescimento de 44,03% entre 2022 e 2023. Dentro do Grupo Rua, Krauze atua como CEO da SOFT e lidera projetos de expansão, posicionamento de marca e desenvolvimento de novos produtos.

A busca por novos pontos comerciais para a Local foi o gatilho para o terceiro negócio. Ao encontrar um imóvel pequeno demais para a operação de panificação, o empresário decidiu transformá-lo em um bar autoral.

Em parceria com o bartender Pedro Vieira, de casas como Ginger Bar e Pepita, nasceu o Bar Jataí, em fevereiro de 2024. A proposta mistura coquetelaria e cozinha de boteco contemporânea, com foco na experiência presencial em Curitiba.

Em menos de dois anos, o Jataí tornou-se um dos pontos de referência na cena curitibana e fechou 2025 com R$ 2,22 milhões em faturamento, enquanto a Local viveu seu melhor momento, alcançando R$ 1,76 milhão – crescimento de 99,6% em relação a 2024.

Os próximos passos

Padaria, sorveteria franqueada e bar autoral. Para sustentar essa base, Matheus estruturou a Cia. de Balcão, “backoffice” que centraliza gestão, compras, RH, marketing e processos dos negócios. A lógica é tratar o conjunto como um pequeno grupo gastronômico, e não como operações isoladas.

Para 2026, o plano não é apenas abrir mais lojas, mas organizar a casa para um novo ciclo. As prioridades envolvem novas unidades da SOFT em praças estratégicas do país, o amadurecimento das operações da Local e do Jataí e o fortalecimento da Cia. de Balcão como centro nervoso do grupo.

“A construção dessas marcas é resultado de muitas mãos, muito aprendizado e uma visão clara de que gastronomia precisa unir produto, gestão e propósito. Comecei ajudando minha mãe no balcão, cresci observando o ritmo da fábrica e sempre tive curiosidade sobre o que acontece por trás do prato. Hoje, ver esse crescimento consolidado reforça que estamos no caminho certo”, afirma Krauze.