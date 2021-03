UPA da Zona Leste de SP transfere pacientes por escassez de oxigênio

A cidade de São Paulo registrou, pela primeira vez desde o início da pandemia do coronavírus, um problema no fornecimento de oxigênio para unidades de atendimento de saúde. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Ermelino Matarazzo, na Zona Leste da capital, precisou transferir 10 pacientes ainda na noite de sexta-feira, dia 19, pela falta de cilindros de oxigênio.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que sete pacientes foram enviados para o Hospital Municipal Professor Waldomiro de Paula, em Itaquera, e três para o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Luiz Roberto Barradas Barata, em Heliópolis. Todos continuam em tratamento, de acordo com a pasta.

"A Organização Social Gestora da unidade alertou a empresa fornecedora, durante toda a sexta-feira (19), sobre o baixo nível de oxigênio na unidade. Lembramos que os tanques também são monitorados remotamente pela companhia fornecedora", informou a Secretaria.

A empresa fornecedora de oxigênio da UPA Ermelino Matarazzo é a White Martins. Em nota, a empresa negou que tenha deixado de fornecer o insumo para a unidade de atendimento.

"No dia 19 de março de 2021, a UPA consumiu todo o produto do tanque de oxigênio (suprimento primário) e o sistema iniciou automaticamente o uso da central reserva de cilindros (suprimento secundário). Esta central reserva (dotada de duas baterias independentes de cilindros) entrou em operação como estabelece a referida norma. Durante o uso do suprimento secundário, o suprimento primário (tanque) foi abastecido, não ocorrendo falta de produto", disse a White Martins.

A fornecedora disse que o consumo de oxigênio pela UPA aumentou 16 vezes, saindo de 89 metros cúbicos por dia em dezembro de 2020 para 1.453 metros cúbicos atualmente. O abastecimento, antes feito uma vez por semana, agora é realizado três vezes ao dia.

A prefeitura admitiu que há problemas para a distribuição do oxigênio hospitalar, mas disse que está se reunindo frequentemente com os fornecedores para garantir que a logística continue funcionando.

Já a White Martins alerta para o uso intensivo de oxigênio em unidades de atendimento básico, que podem não ter estrutura para administrar o insumo.

"Muitas unidades não possuem redes centralizadas com a dimensão adequada para expansão do consumo, agravando demasiadamente a condição de fornecimento de gás para suportar ventiladores, inaladores e outras práticas terapêuticas. Essas condições interferem na pressão necessária para alimentar os ventiladores utilizados em pacientes críticos, o que leva à percepção equivocada de que há falta de oxigênio", adverte a empresa.