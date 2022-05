Último dia para tirar ou transferir título de eleitor; veja como fazer

De acordo com a legislação, o eleitor que quer participar das eleições de 2022 tem até o dia 4 de maio para transferir, tirar, ou regularizar o título. As eleições este ano estão marcadas para o dia 2 de outubro (primeiro turno) e 30 de outubro (segundo turno). Quem não estiver com o título de eleitor em dia não poderá votar para presidente, governador, senador e deputados federal e estadual.

Para regularizar sua situação, a primeira etapa é deixar os documentos prontos, digitalizados por foto ou PDF. É necessário um documento oficial de identidade (frente e verso) e um comprovante de residência. Também tenha em mãos o número do seu título de eleitor, que você pode achar no documento impresso ou no app e-título. Sim, é só isso. Com tudo em mãos, pode ir para a etapa 2.

Acesse o site do TRE do estado que você está morando. Também pode ser o site do TSE. Aí só clicar em ‘eleitor e eleições’ na barra superior, depois clique em 'título de eleitor', e acesse o campo sobre como transferir seu título, regularizar ou tirar o título.

O último passo é esse: entre no processo de atendimento do eleitor, e comece a preencher os campos solicitados. Isso não leva mais do que 10 minutos. É necessário anexar os documentos, e escolher uma seção eleitoral em que deseja votar.

A Justiça eleitoral precisa analisar os documentos para verificar se está tudo correto. O Tribunal Regional Eleitoral vai enviar um e-mail dizendo que o processo foi atendido e finalizado, e o documento vem em anexo (há a possibilidade de imprimi-lo, caso queira). O prazo varia conforme a região, mas não demora.

Quando é a eleição?

O primeiro turno das eleições de 2022 estão marcadas para o dia 2 de outubro. Serão escolhidos os cargos de deputado estadual, governador, deputado federal, deputado distrital (para quem mora no Distrito Federal), um senador e presidente da República. O segundo turno, para cargos de governador e presidente, será no dia 30 de outubro.

Diferentemente de outros anos, para esta eleição, o fuso horário para a votação será um só em todo o país, o de Brasília, das 8h às 17h, quando serão impressos os boletins de urna. Com isso, eleitores do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Roraima, Mato Grosso e parte do Pará terão a votação iniciada uma hora antes. Já no Acre, a votação começará duas horas mais cedo e, em Fernando de Noronha, uma hora mais tarde.

Quem precisa votar?

O voto no Brasil é obrigatório para todo cidadão, nato ou naturalizado, alfabetizado, com idade entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para os jovens com 16 e 17 anos, para as pessoas com mais de 70 anos e para os analfabetos. Podem votar cidadãs e cidadãos que estão com a situação regular na Justiça Eleitoral. No site do TSE também é possível verificar se há algum tipo de pendência.