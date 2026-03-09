Uber amplia recurso que permite pedir corridas com motoristas mulheres em 13 capitais do Brasil

A Uber anunciou nesta segunda-feira, 9, a expansão no Brasil da funcionalidade Uber Mulher, que permite que usuárias solicitem viagens com motoristas mulheres pelo aplicativo. O recurso, que vinha sendo testado em sete cidades, começa a ser disponibilizado gradualmente em 13 capitais brasileiras, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília.

Além dessas cidades, a funcionalidade também chega a Salvador, Recife, Manaus, Fortaleza, Belém, João Pessoa, Goiânia, São Luís e Cuiabá.

A iniciativa faz parte das estratégias da empresa para ampliar segurança, conforto e autonomia para mulheres dentro da plataforma, em um cenário em que a demanda por esse tipo de recurso cresce entre as usuárias.

“Esse recurso em três modelos inovadores foi a forma que encontramos para endereçar essa grande demanda das usuárias brasileiras e ao mesmo tempo manter a boa experiência de motoristas e passageiras com o aplicativo”, afirma Silvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil.

Segundo a executiva, a companhia pretende continuar investindo em ferramentas de segurança e em conteúdos educativos para parceiros e usuários.

Como funciona o Uber Mulher

A nova funcionalidade foi estruturada em três modalidades diferentes, que oferecem níveis distintos de preferência por motoristas mulheres.

Uber Mulher (viagem imediata)

Na tela inicial do aplicativo, usuárias poderão selecionar a opção Uber Mulher para solicitar uma corrida imediatamente. Nesse caso, o sistema tenta parear a viagem com uma motorista mulher.

Se o tempo de espera for muito longo, o aplicativo pergunta se a usuária prefere continuar aguardando ou redirecionar a corrida para o motorista mais próximo.

Preferência das Mulheres

Usuárias também poderão ativar nas configurações do aplicativo a preferência por motoristas mulheres.

Nesse caso, o sistema prioriza uma motorista ao solicitar viagens da categoria UberX, mas não garante que a corrida será feita exclusivamente por uma mulher — o pareamento depende da disponibilidade na região.

Reserve Uber Mulher

Outra opção é utilizar o recurso dentro do Uber Reserve, que permite agendar viagens com antecedência mínima de 30 minutos já indicando a preferência por motorista mulher.

Também disponível para adolescentes

As novas opções também estarão disponíveis no Uber Conta Teens, modalidade voltada para adolescentes de 12 a 17 anos, que permite acompanhamento da viagem em tempo real pelos responsáveis.

Nesse tipo de conta, recursos de segurança já são ativados automaticamente no aplicativo.

Crescimento de motoristas mulheres

A expansão da funcionalidade acontece em paralelo ao esforço da empresa para ampliar a presença feminina entre os motoristas parceiros.

De acordo com a Uber, o número de motoristas mulheres cresceu 160% nos últimos anos, mas ainda representa apenas 8% da base total no Brasil.

A empresa já havia lançado em 2019 o U-Elas, ferramenta que permite que motoristas mulheres recebam solicitações apenas de usuárias.

Além das funcionalidades dentro do aplicativo, a companhia afirma manter parcerias com organizações especializadas no enfrentamento da violência contra a mulher. As iniciativas incluem conteúdos educativos, pesquisas, campanhas de conscientização e doações de viagens.