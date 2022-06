Três pessoas morrem em acidente com avião em Salto de Pirapora

Três pessoas morreram na queda de um avião na área rural de Salto de Pirapora (SP) no fim da manhã deste sábado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave perdeu força e bateu na fiação de uma rede de energia elétrica, caindo em uma plantação de eucaliptos. A causa do acidente é desconhecida. Duas vítimas foram identificadas como Antonio Carlos Quaresma Sanches Muller e Maria Inês Silva Muller.

Eles eram sócios em uma empresa de coleta e transporte de lixo na região de Sorocaba (SP). A terceira vítima não teve a identidade confirmada até a última atualização desta reportagem.

"A aeronave incendiou-se e foi totalmente consumida pelas chamas. As equipes do Corpo de Bombeiros extinguiram o incêndio na aeronave e na vegetação. Foram encontrados três corpos carbonizados", informou a corporação.

A queda da aeronave mobilizou equipes dos bombeiros de Sorocaba e Votorantim (SP). O acidente foi por volta de meio-dia.

De acordo com as equipes de resgate, a aeronave decolou de um aeródromo particular de uma fazenda na cidade. O espaço está devidamente homologado, conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Outros acidentes

Pelo menos outros dois acidentes aéreos foram registrados na cidade. O último havia ocorrido em 2018, sem morte. Já em 2016, uma pessoa morreu. Nas duas ocorrências anteriores, as aeronaves decolaram do mesmo local do acidente deste sábado.

Em 2018, um monomotor fez um pouso de emergência no meio de uma plantação de eucaliptos próximo ao local de onde havia decolado após perder a sustentação. O acidente ocorreu na manhã de 16 de maio.

O avião desceu no meio da plantação e ficou "encaixado" entre os eucaliptos, a 45º do solo. O piloto, de 71 anos, e o passageiro, de 65, não ficaram feridos.

No acidente de 2016, um homem morreu e uma mulher ficou gravemente. O avião em que estavam caiu a cerca de um quilômetro do condomínio aeronáutico.

A polícia informou na época que o homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A mulher foi levada ao Hospital Regional, em Sorocaba.

Segundo a Guarda Municipal, o avião decolou de uma pista desse condomínio. A causa do acidente é desconhecida e a perícia foi acionada no local.