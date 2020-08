Tornados atingem cidades em Santa Catarina; veja vídeos

A Defesa Civil do Estado de Santa Catarina informou que durante a tarde da última sexta-feira, 14, tempestades severas e tornados foram registrados no território catarinense. Foram registrados granizo, chuva forte e rajadas intensas de vento. Os municípios mais afetados foram Vargem Bonita, Catanduvas, Água Doce, Tangará e Ibicaré, onde rajadas de vento que provocaram destelhamento e destruição de edificações.

O monitoramento meteorológico confirmou ainda o registro de tornados nos municípios de Água Doce e Irineópolis. A distância entre as cidades é de 100 quilômetros.

Segundo a Defesa Civil, 16 pessoas ficaram feridas e não há registro de mortes causadas pelos tornados. Outras 945 estão desalojadas ou desabrigadas, e cerca de 4,2 mil foram diretamente afetados pelo fenômeno.

“O atendimento para as pessoas atingidas e os feridos foram prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar, SAMU e PMSC”, destacou o chefe da DCSC, João Batista Cordeiro Júnior. Segundo ele, a primeira resposta está em andamento e os levantamentos dos prejuízos estão sendo realizados pelas defesas civis municipais com o apoio da DCSC. “No primeiro momento realizamos a distribuição de lonas e demais itens de assistência humanitária estão sendo disponibilizados para a população”, completou.

Another tornado this afternoon in Santa Catarina, Brazil. The wallcloud and funnel are very clear with this one. Caught near the town of Irienópolis.

Outro tornado na tarde de hoje em Santa Catarina. A wallcloud e o funil são bem visíveis. Este atingiu Irienópolis. pic.twitter.com/cobWDVCtO6

