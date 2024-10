Topázio lidera com 48,4% e Marquito tem 15,2%, em Florianópolis, diz pesquisa Futura

O atual prefeito e candidato à reeleição Topázio Neto (PSD) lidera a disputa pela prefeitura de Florianópolis com 48,4% das intenções de voto, de acordo com pesquisa do instituto Futura Inteligência, em parceria com ampresa 100% Cidades, divulgada nesta terça-feira, 1º de ouutbro.

O deputado estadual Marquito (PSOL) está na segunda posição com 15,2%. O ex-prefeito da capital catarinense Dário Berger (PSDB) aparece na sequência com 9,7% das intenções de voto, seguido por ex-vereador Pedrão Silvestre (PP), com 9,5%.

Pela margem de erro, que é quatro pontos percentuais para mais ou para menos, Marquito, Berger e Pedrão estão tecnicamente empatados na segunda posição.

O ex-vereador Vanderlei “Lela” Faria (PT) aparece com 5,7%. e os demais candidatos não passam de 1% cada. Os eleitores que vão votar branco ou nulo são 4,8%, enquanto os indecisos somam 6,4%.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado no dia 19 de setembro, Topázio caiu 6,4 pontos percentuais. Marquito teve uma variação negativa de um ponto percentual, enquanto Dário oscilou 0,2 ponto percentual. Pedrão teve um crescimento de 3,8 pontos percentuais, dentro da margem de erro.

Pesquisa para prefeito de Florianópolis

Topázio: 48,4%

Marquito: 15,2%

Dário: 9,7%

Pedrão: 9,5%

Lela: 5,7%

Mateus Souza: 0,2%

Brunno Dias: 0,1%

Carlos Muller: 0,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 4,8%

NS/NR/Indeciso: 6,4%

A pesquisa foi registrada no TSE como SC-01385/2024 e realizou 600 entrevistas entre os dias 27 e 30 de setembro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 4 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Votos válidos

No cenário de votos válidos, Topázio aparece com 54,4%, o que sinaliza para uma eventual vitória em primeiro turno. Marquito tem 17,1%, Dário, 10,9%, e Pedrão, 10,7%.

Topázio: 54,4%

Marquito: 17,1%

Dário: 10,9%

Pedrão: 10,7%

Lela: 6,5%

Mateus Souza: 0,3%

Brunno Dias: 0,1%

Carlos Muller: 0,1%

Espontânea

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado não é apresentado a nenhuma lista de candidatos, o atual prefeito aparece com 45,1% e Marquito. 13,6%. Os indecisos a menos de uma semana do voto são 17,8%.