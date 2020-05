Após ser internado para cirurgia no sábado, 23, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, apresentou sinais suspeitos do novo coronavírus e ficará em monitoramento.

Segundo nota assinada pelo secretário de saúde do STF, Toffoli passa bem e respira normalmente. Durante a semana anterior, o ministro realizou um teste para covid-19 que deu negativo.

O presidente do STF fará cirurgia para drenagem de um abscesso, uma acumulação de pus.

Mais informações em instantes.