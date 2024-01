Temporal no RS: Porto Alegre tem caos com alagamentos, granizo e queda de árvores

O temporal teve ainda ventos fortes e queda de granizo. Em Porto Alegre, de acordo com as medições do Aeroporto Salgado Filho e da estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) do bairro Jardim Botânico, foram registradas rajadas de 89 km/h.

Vento com força de furacão em Porto Alegre. A situação é caótica. pic.twitter.com/pW45MEEJxJ — Pedro Boletto (@peboletto) January 17, 2024

Em Canoas, na base aérea, o vento chegou a 107 km/h. Segundo a instituição, 1h de chuva atingiu metade da média histórica de precipitação de janeiro inteiro na cidade, que é de 120,7 mm. Mais de 1,3 milhão de moradores ficaram sem energia elétrica no Rio Grande do Sul.

🚧 Bloqueio total: rua Conde dePorto Alegre, 544, por queda de árvore sobre a via e veículo. pic.twitter.com/qYMGj5G0mW — Porto Alegre (@Prefeitura_POA) January 17, 2024

🚨Defesa Civil de Porto Alegre está com todas as equipes na rua atuando nas ocorrências oriundas do temporal

Temos registros de muitas quedas de árvores.

👉Se você está em casa e sem risco, permaneça em segurança! Há muitos fios caídos e ruas alagadas pic.twitter.com/QTnDJLF8rp — Defesa Civil de Porto Alegre (@defesacivilpoa) January 17, 2024

Danos em hospitais causados pelo temporal

A Secretaria Municipal de Saúde informou que cerca de 12 unidades, dentre hospitais, unidades de pronto atendimento e institutos médicos, foram atingidos pelas chuvas desta madrugada. Na capital, um dos mais afetados foi o Hospital São Lucas da PUC, onde três andares tiveram o telhado arrancado e o teto de dois leitos de UTI desabaram, fazendo com que os pacientes de enfermaria fossem remanejados.

A emergência e o Centro de Diagnóstico por Imagem do hospital também sofreram com alagamentos e 10 leitos do Sistema Único de Saúde estão temporariamente inutilizados. Segundo a secretaria, cirurgias devem ser restringidas ou suspensas nos próximos dias até o reestabelecimento do local.

O governador do estado, Eduardo Leite, publicou alerta nas redes sociais, orientando que a população não fique em área de risco.

Estamos atentos às tempestades em andamento e reforçamos o alerta à população: protejam-se e não fiquem em áreas de risco. Sigam as orientações da Defesa Civil! Os órgãos de resposta do governo estão mobilizados para atender as ocorrências desta noite. pic.twitter.com/8lJkxrJaL7 — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) January 17, 2024

