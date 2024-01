Temporal no RS: ciclone se forma e aumenta riscos de chuvas intensas no Sul, diz Inmet

"Durante o dia de hoje vai ter a formação de um ciclone ali do lado do litoral do Rio Grande do Sul. E esse ciclone organiza uma frente fria e ela vai trazer mais chuva. Hoje e amanhã (quinta-feira), ainda segue muito entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina também. E depois segue para o Paraná — explicou Andrea Ramos, meteorologista do Inmet.

O temporal teve ventos fortes e queda de granizo. Em Porto Alegre, de acordo com as medições do Aeroporto Salgado Filho e da estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) do bairro Jardim Botânico, foram registradas rajadas de 89 km/h.

Em Canoas, na base aérea, o vento chegou a 107 km/h. Segundo a instituição, 1h de chuva atingiu metade da média histórica de precipitação de janeiro inteiro na cidade, que é de 120,7 mm. Mais de 1,3 milhão de moradores ficaram sem energia elétrica no Rio Grande do Sul.

A partir desta quinta-feira, 18, as chuvas se deslocam para São Paulo e Rio de Janeiro, também podendo causar estragos.

Ao menos 25 municípios afetados

As chuvas no Rio Grande do Sul afetaram ao menos 25 municípios, segundo levantamento da Defesa Civil, divulgado na manhã desta quarta-feira. Esse é o número de cidades que relataram danos decorrentes de "chuvas intensas, fortes ventos, granizo e descargas elétricas" ao órgão estadual.