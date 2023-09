Temperaturas sobem no Brasil neste final de semana; veja previsão do tempo

Uma massa de ar seco e quente toma conta do Brasil neste fim de semana, com sol em quase todo o país e forte elevação da temperatura, após uma frente fria e chuvas causadas pela passagem do ciclone extratropical que se formou na região Sul nesta quinta-feira.

No Rio de Janeiro e em São Paulo, as temperaturas sobem, mas com tempo nublado.

Ainda segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no sábado, a capital fluminense terá máxima de 28ºC e mínima de 18ºC. No domingo, a máxima pode chegar a 35ºC e a mínima de 22ºC. Não há previsão de chuva. Na capital paulista também não chove, com máxima de 28°C e mínima de 13°C no sábado e máxima de 31°C e mínima de 17°C.

Já em Vitória (ES), após as chuvas de sexta-feira, o sábado deverá ser de ocorrências isoladas de precipitação. No domingo, o céu fica com poucas nuvens, o que continua na segunda-feira. O quadro se repete em Belo Horizonte (BH) com chuvas entre sexta e sábado. No domingo e na segunda, o céu se abre

No Sul, onde os temporais deixaram 47 pessoas mortas nos últimos dias, as chuvas tendem a parar, retomando no final da tarde de segunda-feira.

— Ameniza a questão das chuvas. Céu aberto e claro, com poucas nuvens e sem possibilidade de chuva — diz a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Andrea Ramos, acrescentando que as temperaturas devem seguir baixas, no entanto, com chances de geada na sexta-feira — A tendência é ampla na região serrana, entre RS e SC, além de extremo sul do Paraná e extremo sul do MS.

Em Porto Alegre (RS), não há previsão de chuva para a sexta-feira e o final de semana. Os dias deverão ser de muitas nuvens do céu, com a possibilidade de ocorrência de nevoeiro. Nos próximos dias, a tendência é de aumento da temperatura. Nesta sexta, a mínima será de 7°C e a máxima de 19°C. Já no domingo, de 16°C e 31°C. Na segunda-feira, há previsão de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Em Florianópolis (SC), a situação é semelhante, com céu nublado e temperaturas variando entre 11°C e 30°C até a segunda-feira. O cenário se repete em Curitiba (PR).

Vai chover no final de semana?

Para Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo ainda há possibilidade de chuvas para parte do sábado, segundo a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Andrea Ramos.

O calor vai continuar?

Na próxima semana, a tendência de altas temperaturas e tempo seco devem persistir no Rio de Janeiro e em São Paulo até pelo menos quarta-feira. Na capital carioca, as temperaturas oscilam entre 32ºC e 33ºC, de acordo com Andrea. Já em São Paulo, ainda há possibilidade de chuva ao fim da tarde na segunda e na terça. A capital paulista amanhece com céu aberto nesses dias e, durante a tarde, a nebulosidade aumenta.