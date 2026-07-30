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TCU identifica falhas em R$ 534 milhões de emendas Pix sem rastreabilidade

Tribunal identificou falhas sistêmicas em emendas Pix e determinou aprofundamento de investigações em casos com indícios de irregularidades

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 30 de julho de 2026 às 10h21.

Uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) identificou falhas de rastreabilidade em R$ 534,4 milhões de emendas Pix distribuídas por 37 deputados e senadores. Segundo o órgão, parte dos recursos foi movimentada em contas bancárias diferentes das previstas para esse tipo de transferência, dificultando o controle sobre a aplicação do dinheiro público.

O levantamento analisou uma amostra de 100 emendas Pix e concluiu que, em 41 delas, houve perda de rastreabilidade dos recursos destinados a obras de infraestrutura e ações sociais.

De acordo com os técnicos, a utilização de contas sem vínculo com o objeto financiado compromete a fiscalização e contraria as regras de transparência estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

"A movimentação de recursos em conta-corrente não específica é um problema relevante, pois dificulta a rastreabilidade e o controle financeiro da aplicação dos recursos", afirma a auditoria.

Segundo o TCU, em muitos casos a conta específica aberta para receber a emenda funcionava apenas como uma "conta de passagem", com o dinheiro sendo rapidamente transferido para outras contas das prefeituras ou governos estaduais. Em outras situações, os recursos sequer passavam pela conta prevista.

Ao todo, o Tribunal de Contas encontrou falhas de rastreabilidade em 41 emendas Pix indicadas por parlamentares de diferentes partidos e estados. O tema está no centro da disputa entre STF e Congresso, enquanto o Supremo cobra mais transparência e parlamentares criticam o aumento do controle sobre a execução das emendas.

*Com O Globo

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